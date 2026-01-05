Assalto a caminhão termina em tragédia com seis mortos no Paraná; Vídeo mostra cenário devastador

Paraná - Um grave acidente registrado na madrugada de segunda-feira (5) resultou na morte de seis pessoas na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 3h45, no quilômetro 4,5 da rodovia.

De acordo com o relato do motorista de um caminhão carregado com queijos, ele seguia no sentido São Paulo quando foi abordado por criminosos após ter a passagem bloqueada por outro caminhão. Dois homens armados renderam o condutor e realizaram um retorno, passando a trafegar no sentido Curitiba.

Ainda conforme o motorista, nas proximidades do km 4, o caminhão sofreu um bloqueio mecânico acionado pela empresa de rastreamento. Diante da falha, os suspeitos libertaram o condutor e soltaram o freio de mão do veículo. Sem controle, o caminhão desceu de ré, perdeu a estabilidade e tombou no canteiro central da rodovia, atingindo uma van de passageiros que seguia no mesmo sentido.

Com o impacto, seis ocupantes da van morreram no local. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas, duas sofreram ferimentos moderados e 12 tiveram lesões leves. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas a hospitais da região. Na van estavam 20 passageiros, além do motorista.