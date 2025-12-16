Cascavel e Paraná - O acendimento da iluminação da árvore flutuante – marcada para a noite de domingo (13) – teve um atraso de mais de uma hora devido ao furto dos cabos que conectavam a árvore à central de iluminação e que ficavam submersos dentro do Lago Municipal de Cascavel. A árvore que estava desde segunda-feira (8) sendo montada faz parte da decoração do “Natal de Luz e Paz”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Cascavel. Todo um trabalho teve que ser feito para conseguir colocar a árvore dentro da água, inclusive com a interrupção do trânsito por vários dias.

De acordo com Beth Leal, secretária municipal de Cultura, o evento para ligar a árvore estava marcado para 20h e apenas uns minutos antes eles perceberam que o cabo havia sido tirado, já que ainda pela manhã os funcionários da empresa que instalaram a árvore haviam testado e estava tudo funcionando. “Quando percebemos o ocorrido entramos em contato com a empresa que prontamente colocou um barco na água e um novo cabo para que ela pudesse ser acessa”, disse Leal. O atraso foi de quase uma hora e meia.

Furto

A suspeita era de que o furto teria ocorrido durante à tarde do domingo, já que ainda pela manhã tudo estava em pleno funcionamento, e como o cabeamento estava submerso, acabou dificultando o trabalho dos guardas. Na manhã desta segunda-feira (15), a Guarda Municipal de Cascavel durante patrulhamento no Jardim Maria Luiza, deteve um homem de 20 anos com os fios furtados da árvore. Durante interrogatório ele confessou ter furtado os fios no Lago Municipal, assim como na região do Maria Luiza e os cabos foram devolvidos ao Município e, além disso, foram tomadas as medidas cabíveis contra o jovem.

Recursos

A árvore de Natal flutuante com mais de 24 metros de altura, que foi instalada no Lago Municipal e acendida oficialmente no domingo (14) foi viabilizada com recursos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo do Paraná e por intermédio do deputado estadual Gugu Bueno. A árvore conta com uma estrela de 3 metros de altura e tem ainda uma base de 10,5 metros de diâmetro. Ao todo, são mais de 150 metros de cordões de LED. Ao todo, foi investido no aluguel da árvore o valor de R$ 975 mil, sendo que a previsão é de que a árvore permaneça instalada até o dia 6 de janeiro – data que encerra oficialmente a programação de Natal do Município.

De acordo com a secretária, para suportar ventos fortes e as intempéries típicas da estação, a estrutura é de aço carbono, que visa garantir a estabilidade e segurança mesmo sendo instalada sobre a água. “A inauguração marca um momento inédito para a cidade, pois é a primeira vez que o Lago Municipal recebe uma árvore de Natal flutuante, viabilizada após a captação de recursos e a realização dos trâmites legais, como o processo de licitação. A peça vai complementar a programação natalina e fomentar o turismo local”, pontuou.