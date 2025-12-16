Cascavel e Paraná - O acendimento da iluminação da árvore flutuante – marcada para a noite de domingo (13) – teve um atraso de mais de uma hora devido ao furto dos cabos que conectavam a árvore à central de iluminação e que ficavam submersos dentro do Lago Municipal de Cascavel. A árvore que estava desde segunda-feira (8) sendo montada faz parte da decoração do “Natal de Luz e Paz”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Cascavel. Todo um trabalho teve que ser feito para conseguir colocar a árvore dentro da água, inclusive com a interrupção do trânsito por vários dias.
De acordo com Beth Leal, secretária municipal de Cultura, o evento para ligar a árvore estava marcado para 20h e apenas uns minutos antes eles perceberam que o cabo havia sido tirado, já que ainda pela manhã os funcionários da empresa que instalaram a árvore haviam testado e estava tudo funcionando. “Quando percebemos o ocorrido entramos em contato com a empresa que prontamente colocou um barco na água e um novo cabo para que ela pudesse ser acessa”, disse Leal. O atraso foi de quase uma hora e meia.
Furto
A suspeita era de que o furto teria ocorrido durante à tarde do domingo, já que ainda pela manhã tudo estava em pleno funcionamento, e como o cabeamento estava submerso, acabou dificultando o trabalho dos guardas. Na manhã desta segunda-feira (15), a Guarda Municipal de Cascavel durante patrulhamento no Jardim Maria Luiza, deteve um homem de 20 anos com os fios furtados da árvore. Durante interrogatório ele confessou ter furtado os fios no Lago Municipal, assim como na região do Maria Luiza e os cabos foram devolvidos ao Município e, além disso, foram tomadas as medidas cabíveis contra o jovem.
Recursos
A árvore de Natal flutuante com mais de 24 metros de altura, que foi instalada no Lago Municipal e acendida oficialmente no domingo (14) foi viabilizada com recursos do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo do Paraná e por intermédio do deputado estadual Gugu Bueno. A árvore conta com uma estrela de 3 metros de altura e tem ainda uma base de 10,5 metros de diâmetro. Ao todo, são mais de 150 metros de cordões de LED. Ao todo, foi investido no aluguel da árvore o valor de R$ 975 mil, sendo que a previsão é de que a árvore permaneça instalada até o dia 6 de janeiro – data que encerra oficialmente a programação de Natal do Município.
De acordo com a secretária, para suportar ventos fortes e as intempéries típicas da estação, a estrutura é de aço carbono, que visa garantir a estabilidade e segurança mesmo sendo instalada sobre a água. “A inauguração marca um momento inédito para a cidade, pois é a primeira vez que o Lago Municipal recebe uma árvore de Natal flutuante, viabilizada após a captação de recursos e a realização dos trâmites legais, como o processo de licitação. A peça vai complementar a programação natalina e fomentar o turismo local”, pontuou.
Natal de Bambu
Pelo segundo ano consecutivo, o Município apostou nas peças de bambu para decorar a cidade, com as mais diversas formas, desde as conhecidas capivaras, até o beija-flor e uma árvore. Além da árvore flutuante, a decoração natalina deste ano fechou em R$ 2.666.327,01 – um pouco acima do valor do ano passado que foi de R$ 2.618.426,81. Em 2023, o investimento tinha sido de R$ 2.531.279,97, números repassados pela Secretaria Municipal de Cultura e que inclui desde o serviço de transporte, montagem, instalação, manutenção e a desmontagem da decoração. Tem ainda a parte de metalurgia para a instalação das luminárias, decoração e manutenção.
Para Leal, a escolha do bambu como elemento central da decoração traduz valores que vão além da estética, sendo um gesto simbólico e consciente, especialmente neste momento em que o Brasil está recebendo a COP30, quando líderes globais estarão debatendo as questões ambientais. “São peças que unem beleza e propósito e, quando iluminadas, transmitem uma mensagem de harmonia, fé e esperança. Tivemos o cuidado de pensar em cada detalhe, para que a decoração converse com a nossa identidade e com o espírito natalino”, frisou.
A decoração está concentrada principalmente na Avenida Brasil, entre as ruas Afonso Pena e Castro Alves, e o Calçadão, mas ainda está presente em outros locais da cidade como a Praça Wilson Joffre, a Praça do Migrante e na própria Prefeitura, onde uma área em frente à Estação da Cidadania também recebeu uma decoração especial, formando um circuito natalino de encher os olhos.
Uma das novidades deste ano é o Palco Arena, que todas as semanas tem uma programação intensa de apresentações, com a intenção de ser ponto de encontro para famílias e amantes da cultura. As apresentações seguem até 22 de dezembro, sempre as quintas, sextas e sábados, das 18h às 22h, com apresentações musicais e contação de histórias.
Papai Noel
Já para as crianças a atração principal é a “Casinha do Papai Noel”, que fica no canteiro central da Avenida Brasil. A casinha é climatizada, mas esta não foi feita de bambu e o atendimento ao público é gratuito, ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. Aos sábados, o bom velinho atende das 14h às 23h e aos domingos, das 15h às 22h, inclusive no feriado. Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o atendimento será especial, das 10h às 14h, marcando o último dia em que o Papai Noel estará na casinha antes de partir para sua grande viagem ao redor do mundo.