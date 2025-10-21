Toledo - Uma árvore de grande porte caiu no final da manhã desta terça-feira (21) na Rua Almirante Barroso, em frente a uma lanchonete localizada nas proximidades da Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná (Hoesp) – Hospital Bom Jesus, no Centro de Toledo. O incidente ocorreu em um horário de grande movimento e por pouco não atingiu dois veículos que estavam estacionados próximos ao local.

Com a queda, parte da calçada foi danificada, e o tronco ficou atravessado na via, exigindo atenção redobrada de pedestres e motoristas que circulavam pela região. Moradores e comerciantes relataram que a situação já havia sido comunicada anteriormente ao Município, com pedido de desgalhamento da árvore, mas que o atendimento ainda não havia ocorrido. A queda reacendeu a preocupação entre os moradores da área, já que outras árvores de grande porte permanecem próximas à via e apresentam sinais de risco.

Prefeitura de Toledo se manifesta

Em nota de esclarecimento, a Prefeitura de Toledo, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), informou que equipes municipais foram acionadas e atuam no local para a remoção da árvore e desobstrução da via. A Secretaria reforça que realiza vistorias contínuas na arborização urbana, porém, devido ao grande número de árvores em situação de risco, decorrente do envelhecimento da vegetação, não foi possível inspecionar previamente o exemplar que veio a cair.