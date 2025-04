Arrancada de Tratores é atração em Maripá

A Arrancada de Tratores será atração neste fim de semana no Paraná. Neste sábado (26) e domingo será disputado o GP Maripá no Tratoródromo de Maripá, na região Oeste do Paraná. O evento faz parte das comemorações do 35º aniversário de Maripá, que terá shows e jantar típico à base de peixes, uma vez que Maripá é um dos municípios com maior produção de tilápias do País.

A programação será a partir das 13h30 deste sábado, com vistoria técnica e briefing com pilotos. Os treinos de aquecimentos serão a partir das 17h30, com 30 minutos para cada categoria. Vão à pista, pela ordem, Tratorshow e Roceiros. A abertura oficial está prevista para as 20 horas, seguida das primeiras baterias classificatórias, ao passo que às 22h30 terá início a apresentação da equipe Zerinho Bomba Show, com as manobras radicais.

No domingo, a programação terá início às 10 horas, com o aquecimento da categoria Trator Show; às 10h30, Zerinho Bomba Show; às 13h30, início das baterias classificatórias de Tratores Roceiros, seguido de Trator Show e na sequência, semifinais e finais.