Arquidiocese de Cascavel comunica a morte do Padre Breda, aos 86 anos

Cascavel - A Arquidiocese de Cascavel usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (5) para comunicar o falecimento do Pe. Ovídio Natal Breda, carinhosamente chamado de Padre Breda, aos 86 anos.

“Destes, 58 dedicados a vida sacerdotal. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. Em breve, publicaremos informações sobre o velório“, informou.

Na nota, a Arquidiocese destacou que “Padre Breda dedicou sua vida à missão evangelizadora da Igreja, servindo com zelo, humildade e amor. Nos últimos anos exercia seu ministério na Paróquia São Judas Tadeu, em Corbélia (PR)”.