Área rural de Cascavel: Estrada São Martin ganha pavimentação asfáltica em TST

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Agricultura, está trabalhando numa verdadeira transformação da área rural do Município. Nesta terça-feira (2), será feita a entrega oficial da obra de 4.06km de pavimentação asfáltica em TST da estrada São Martin. O ato está programado para 18h30, em frente ao Salão Comunitário, na estrada São Martin.

A obra em TST (Tratamento Superficial Triplo) consiste na adequação da estrada, preparação da base e sub-base, rachão, pedra graduada e imprimação. Após esse processo, com a base pronta para aplicação do TST, é feita a aplicação de uma camada de pedra brita e emulsão asfáltica, seguida de uma segunda camada de pedrisco e emulsão asfáltica e, por fim, a terceira camada com pó de pedra e emulsão. É uma técnica aprovada pela Itaipu, parceira do Município neste projeto.

A Estrada San Martin faz ligação com a BR-163 e conta com dezenas de famílias produtoras em seu entorno, além de empresas que geram muitos empregos.