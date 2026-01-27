Aprender para transformar: desafios da Educação e o papel da Solidariedade

Cascavel - O Brasil apresenta sinais de melhora em alguns indicadores educacionais, mas ainda enfrenta desafios estruturais que exigem esforços contínuos e articulados da sociedade como um todo. Em 2024, o país registrava cerca de 9,1 milhões de pessoas analfabetas (taxa de aproximadamente 5,3% para pessoas de 15 anos ou mais), segundo levantamento do IBGE/PNAD. O dado evidencia a necessidade de intensificar ações de alfabetização, sobretudo entre populações em situação de maior vulnerabilidade social e em regiões com elevada concentração de pobreza.

Nestes 76 anos de existência, a Legião da Boa Vontade (LBV) tem desenvolvido ações práticas e continuadas em prol da educação, com foco na redução de barreiras ao acesso e à permanência escolar e na promoção da formação integral de crianças, adolescentes e jovens. Entre suas principais iniciativas, destacam-se:

— Entrega de kits pedagógicos a crianças, adolescentes e jovens atendidos nos serviços e programas socioeducacionais da Instituição, contribuindo para o início do ano letivo e para o alívio do orçamento das famílias.

— Atendimento em equipamentos próprios de educação, como as escolas de educação básica e técnica profissionalizante, que oferecem educação básica (Educação Infantil e Ensinos Fundamental e Médio), além de oportunidades de aprendizagem acompanhada e ações complementares de apoio socioeducativo. Também oferece a EJA — Educação de Jovens e Adultos, modalidade de ensino fundamental e médio no Brasil voltada para pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade regular. A EJA atua como um mecanismo de inclusão social e resgate da cidadania, permitindo que jovens, adultos e idosos retomem a trajetória escolar. Destaque ainda, para a escola técnica que oferta cursos nas áreas de rádio e TV para jovens e adultos permitindo-lhes a qualificação necessária para o mercado de trabalho.

— Serviços e programas integrados de proteção social e de acesso ao mundo do trabalho, realizados nos Centros Comunitários de Assistência Social, que ofertam alimentação, atividades socioeducativas, lúdicas, esportivas e culturais. Essas ações fortalecem a permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola, incentivam a continuidade dos estudos e incluem acompanhamento sociofamiliar, especialmente em territórios de maior vulnerabilidade, contribuindo para o fortalecimento de trajetória escolares. Há ainda, o Programa Socioaprendizagem, voltado a jovens de 14 a 24 anos, que visa combater a evasão escolar e estimular a continuidade dos estudos técnicos e superiores, abrindo caminhos para o bem-estar social. Por meio da capacitação e da conexão com o mundo corporativo, os jovens podem aperfeiçoar suas habilidades, ampliar oportunidades de inserção profissional e contribuir para a melhoria da renda e da qualidade de vida de suas famílias.