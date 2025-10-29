Paraná - As forças de segurança do Paraná retiraram 434 mil quilos de drogas de circulação nos primeiros nove meses de 2025, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado, quando as apreensões das polícias Civil e Militar somaram 359 mil quilos. É o maior volume da história, de acordo com os dados apresentados nesta quarta-feira (29) pelo secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira.

“Intensificamos as operações de fronteira e a integração entre as polícias para combater o tráfico de drogas, o que resultou nesse grande volume de apreensões, retirando toneladas de drogas de circulação”, afirmou Teixeira.

“A integração entre as forças de segurança e os investimentos em contratação de efetivo, novos equipamentos e tecnologia, somados ao esforço dos nossos policiais, têm trazido reduzido os índices de criminalidade”, ressaltou. “Temos enfatizado no combate ao crime organizado, e o tráfico de drogas está relacionado, obviamente, com o crime organizado”.

Ele destacou que dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) apontam que o Paraná é o estado com maior acréscimo nas apreensões de maconha em todo o País nos primeiros nove meses de 2025, com um aumento de 22,5%. Foram 431.996 quilos da droga tiradas de circulação de janeiro a setembro deste ano, contra 325.559 quilos no mesmo período do ano passado. Considerado o volume de apreensões pelas polícias paranaenses em ações diárias, o número chega a 1.582 quilos por dia.