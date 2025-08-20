Apostador fatura mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega-Sena

Brasil - Uma aposta feita em Caxias, no Maranhão, levou o prêmio de mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (19).

As dezenas sorteadas foram: 20 – 24 – 27 – 46 – 50 – 54.

Cinquenta e uma apostas acertaram a quina e vão receber R$ 52.488,22 cada.