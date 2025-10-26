São Paulo - Um apostador de Ourinhos, no interior de São Paulo, acertou sozinho as seis dezenas da Mega-Sena e levou o prêmio acumulado de R$ 96.166.949,14. O bilhete vencedor foi uma aposta simples, de apenas R$ 7, registrada na Lotérica Ourinhense.

O sorteio do concurso 2.932 foi realizado pela Caixa Econômica Federal na noite deste sábado (25). As dezenas sorteadas foram: 04 – 13 – 25 – 36 – 40 – 53.

O município de Ourinhos, localizado a cerca de 370 quilômetros da capital paulista e com aproximadamente 103 mil habitantes, agora entra para o mapa da sorte com o prêmio milionário.