São Paulo - Um apostador de Ourinhos, no interior de São Paulo, acertou sozinho as seis dezenas da Mega-Sena e levou o prêmio acumulado de R$ 96.166.949,14. O bilhete vencedor foi uma aposta simples, de apenas R$ 7, registrada na Lotérica Ourinhense.
O sorteio do concurso 2.932 foi realizado pela Caixa Econômica Federal na noite deste sábado (25). As dezenas sorteadas foram: 04 – 13 – 25 – 36 – 40 – 53.
O município de Ourinhos, localizado a cerca de 370 quilômetros da capital paulista e com aproximadamente 103 mil habitantes, agora entra para o mapa da sorte com o prêmio milionário.
Quina e Quadra
Outras 144 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 27.798,30 cada. Já 6.869 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 960,58.
Próximo sorteio
O concurso 2.933 da Mega-Sena será realizado na terça-feira (28), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões, segundo a Caixa.
