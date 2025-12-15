Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel), entra nos últimos 15 dias de atendimento para o recadastramento de aposentados e pensionistas. A medida é determinada pelo governo federal.

A atualização cadastral começou em 1º de outubro nas agências da Caixa Econômica Federal e avançou conforme a ordem alfabética. Porém, até o dia 30 de dezembro qualquer um que ainda não realizou seu recadastramento pode comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal, independente das letras iniciais.

Os aposentados e pensionistas que não têm condições de ir presencialmente à uma agência, podem entrar em contato com o IPMC através do e-mail, [email protected] e solicitar uma visita domiciliar da assistente social.

O recadastramento é obrigatório e a não atualização dentro do prazo pode resultar na suspensão do benefício em 2026, conforme previsto na Lei Federal nº 10.887/2004 e nas diretrizes do Manual do Pró-Gestão, que reforçam a transparência e controle na administração previdenciária. A meta é concluir todos os atendimentos ainda este ano. No entanto, o benefício não será bloqueado em 2025.

Documentos exigidos

Para aposentados: