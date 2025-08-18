Após problemas de comunicação, voos são retomados no Aeroporto de Cascavel

Consequentemente, em Cascavel, três aeronaves ficaram no pátio do aeroporto aguardando autorização para decolar.

Cascavel - Nesta segunda-feira (18), um problema no sistema de rádio comunicador do Centro de Aviação em Curitiba causou a paralisação nos voos das regiões Sul e Sudeste.

Após cerca de duas horas, a comunicação foi restabelecida e os voos voltaram a ser operados.

Um dos aviões da Azul, que tem como destino a cidade de Campinas-SP, decolou com quase 2 horas de atraso. Na sequência, outro avião da Azul, com destino a Curitiba também conseguiu iniciar a viagem.

Por fim, o avião da Gol, com destino a Guarulhos-SP, também conseguiu decolar.