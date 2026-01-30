Cascavel e Paraná - Após cerca de 30 anos de espera, moradores da região norte de Cascavel passam a contar com pavimentação asfáltica. A Prefeitura iniciou, nesta sexta-feira (30), as obras em 20 vias, encerrando um histórico de transtornos causados por poeira e barro. Com o início dos trabalhos, o solo irregular começa a ser substituído por asfalto, promovendo melhorias significativas na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população.
Por determinação do prefeito Renato Silva, serão contempladas as ruas Balzack, Jean Piaget, Jean Paul Sartre, Adolfo Garcia, Homero, Siverstone, Joaquim F. M., Tomaz Edison, Pedro Gurgacz, Emilia Galafassi, Pará, Amazonas, Rio Grande do Norte, Hermes Vessaro, Alfredo Dalmina, Macieira, Jaqueira, Rio Gonçalves Dias, Mamoeiro e Rio Borá. O investimento neste pacote é de R$ 2,6 milhões, com prazo estimado de seis meses para conclusão. O valor integra o montante previsto de R$ 251 milhões em investimentos em infraestrutura urbana em 2026, que inclui obras de pavimentação, recapeamento, reperfilamento, aquisição de equipamentos, implantação de ciclovias e abrigos de ônibus.
Compromisso com a Comunidade e Novos Investimentos
O prefeito destacou que a pavimentação representa o cumprimento de um compromisso assumido com a comunidade. Segundo ele, a infraestrutura urbana impacta diretamente a saúde, o bem-estar e a rotina dos moradores, além de valorizar os bairros. Ressaltou ainda que os investimentos são resultado da articulação entre o Município, o Governo do Estado, parlamentares e o apoio do Legislativo local.
Morador da região há mais de duas décadas, o aposentado José Carlos dos Santos acompanhou o início das obras na Rua Jean Paul Sartre e afirmou que a pavimentação simboliza a realização de uma antiga reivindicação da comunidade. Ele relatou que, após anos convivendo com poeira e buracos, a melhoria representa um avanço significativo para os moradores.
Além dessas obras, o Município anunciou recentemente mais de R$ 100 milhões em novos investimentos em pavimentação, incluindo recape asfáltico em vias estratégicas, a implantação do binário da Avenida JK com a Rua Flamboyant e a pavimentação integral do bairro Lago Azul. O secretário de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, destacou que o Município vive uma sequência contínua de investimentos e adiantou que o próximo bairro a receber obras será o Santa Felicidade, com intervenções na Rua Clodoaldo Ursulano, considerada estratégica para a região.
