Cascavel e Paraná - Após cerca de 30 anos de espera, moradores da região norte de Cascavel passam a contar com pavimentação asfáltica. A Prefeitura iniciou, nesta sexta-feira (30), as obras em 20 vias, encerrando um histórico de transtornos causados por poeira e barro. Com o início dos trabalhos, o solo irregular começa a ser substituído por asfalto, promovendo melhorias significativas na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população.

Por determinação do prefeito Renato Silva, serão contempladas as ruas Balzack, Jean Piaget, Jean Paul Sartre, Adolfo Garcia, Homero, Siverstone, Joaquim F. M., Tomaz Edison, Pedro Gurgacz, Emilia Galafassi, Pará, Amazonas, Rio Grande do Norte, Hermes Vessaro, Alfredo Dalmina, Macieira, Jaqueira, Rio Gonçalves Dias, Mamoeiro e Rio Borá. O investimento neste pacote é de R$ 2,6 milhões, com prazo estimado de seis meses para conclusão. O valor integra o montante previsto de R$ 251 milhões em investimentos em infraestrutura urbana em 2026, que inclui obras de pavimentação, recapeamento, reperfilamento, aquisição de equipamentos, implantação de ciclovias e abrigos de ônibus.

Compromisso com a Comunidade e Novos Investimentos

O prefeito destacou que a pavimentação representa o cumprimento de um compromisso assumido com a comunidade. Segundo ele, a infraestrutura urbana impacta diretamente a saúde, o bem-estar e a rotina dos moradores, além de valorizar os bairros. Ressaltou ainda que os investimentos são resultado da articulação entre o Município, o Governo do Estado, parlamentares e o apoio do Legislativo local.