Paraná - Um jovem de 20 anos que estava desaparecido no Pico Paraná desde o dia 1º de janeiro foi encontrado com vida na manhã desta segunda-feira (5) após uma operação de buscas que mobilizou equipes especializadas do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) e contou com o apoio de diversos voluntários.

O desaparecimento ocorreu após a realização de uma trilha, na tarde do dia 31 de dezembro, na região da Serra do Mar na Região Metropolitana de Curitiba. Desde o acionamento, foi montada uma operação de grande complexidade em razão da extensão da área, da mata fechada e do relevo íngreme.

Resgate no Pico Paraná

De acordo com o tenente-coronel Ícaro Gabriel, comandante do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), unidade especializada do CBMPR, o jovem conseguiu caminhar sozinho pela mata e chegou até uma fazenda na localidade de Cacatu, em Antonina, no Litoral. A região corresponde a uma das rotas de descida do Pico Paraná. Equipes do Corpo de Bombeiros de Antonina foram acionadas para o atendimento e o transporte até o hospital do município.

“Felizmente, ele conseguiu superar as adversidades, descer as encostas e chegar até a localidade”, afirmou o comandante. Segundo ele, no momento da comunicação oficial, as equipes ainda não haviam feito contato direto com o jovem, mas uma ambulância de Antonina já havia sido acionada para o atendimento e encaminhamento hospitalar.