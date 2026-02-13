Paraná - As 17 unidades do Poupatempo Paraná que já estão em funcionamento ou em fase de testes retomam o atendimento presencial na quarta-feira (18), das 8h às 17h. Os serviços estarão suspensos na segunda (16) e terça-feira (17), em razão do feriado de Carnaval.

O programa do Governo do Estado concentra cerca de 240 serviços estaduais em um único espaço e já soma 565,6 mil atendimentos, com índice de aprovação de 99,5%. Entre os principais serviços disponíveis estão a emissão da Carteira de Identidade, atendimentos do Detran-PR, da Sanepar e da Copel, além de demandas relacionadas à Cohapar, Casa Fácil Paraná, secretarias estaduais e Agências do Trabalhador, incluindo seguro-desemprego e intermediação de vagas.

Expansão e Novas Unidades do Poupatempo Paraná

Desde outubro do ano passado, foram inauguradas 12 unidades em diferentes regiões do Estado: três em Curitiba (Shopping Estação, Shopping Boulevard e bairros Xaxim e Boa Vista), além de estruturas em Colombo, Araucária, São José dos Pinhais, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Umuarama e Ponta Grossa. Outras cinco unidades operam em fase de testes em Arapongas, Toledo, Guarapuava, Campo Mourão e Campo Largo. A previsão é alcançar 20 agências até o próximo mês, com novas unidades em Paranaguá, Pinhais e Apucarana.