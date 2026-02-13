Cascavel e Paraná - Em atendimento às solicitações da comunidade e da Polícia Militar, a Transitar informa que será restabelecido o sentido duplo de circulação no binário composto pela Rua Dom Pedro II e Rua Engenheiro Rebouças, localizadas na região central de Cascavel. A medida foi requerida por moradores e pelo 6º Batalhão de Polícia Militar, cuja sede situa-se nas proximidades, tendo sido apontada a necessidade de aprimorar a mobilidade das viaturas.

A decisão foi adotada após análise técnica realizada pela autarquia, que considerou o fluxo de veículos, a dinâmica da região e os impactos operacionais no tráfego. Com a retomada do sentido duplo, ambas as vias deixarão de operar em mão única no trecho compreendido entre a Rua da Bandeira e a Rua Londrina.

Alterações no Trânsito de Cascavel

A alteração será implementada na próxima quarta-feira (18), a partir das 8h. Equipes da Transitar estarão no local para proceder à adequação da sinalização e à inversão de sentido, enquanto agentes de trânsito atuarão na orientação de motoristas e pedestres durante o período de adaptação.