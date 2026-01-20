Cascavel e Paraná - Após duas décadas de disputas judiciais, tensões no campo e insegurança social, um dos conflitos fundiários mais emblemáticos do Brasil finalmente chega ao fim. Tudo graças a um acordo histórico firmado entre a Advocacia-Geral da União e as empresas Rio das Cobras Ltda. e Araupel S.A., abrindo caminho para a regularização de mais de 3 mil famílias de agricultores nos municípios de Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu.

A solução põe fim a uma batalha jurídica que se arrastava há 20 anos e transforma um cenário marcado por litígios, ocupações e impasses em uma nova etapa de estabilidade social e desenvolvimento regional. Pelo acordo, uma área total de 58 mil hectares será destinada ao Programa Nacional de Reforma Agrária, além da extinção de todas as ações judiciais que tramitavam tanto na Justiça estadual quanto na federal.

A decisão regulariza definitivamente a situação de grupos que estavam acampados há anos na chamada Gleba Pinhal Ralo, permitindo a inclusão formal dessas famílias na política nacional de reforma agrária. Gleba é uma denominação utilizada para áreas urbanas ou rurais que não possuem proporções definidas em lei e que, em geral, não tiveram seus loteamentos aprovados pelo órgão municipal competente — uma característica que contribuiu para a complexidade jurídica do caso ao longo dos anos.

O entendimento firmado entre as partes se estrutura em duas decisões centrais. A primeira envolve o reconhecimento, por parte da Advocacia-Geral da União, da Gleba Rio das Cobras como área passível de destinação pública, com exceção de pequenas parcelas já consolidadas como áreas industriais e urbanas, que permanecem sob domínio privado.

A segunda etapa prevê a incorporação da Gleba Pinhal Ralo ao patrimônio da União, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Essa área, que pertencia à empresa privada Araupel S.A., passa agora a integrar oficialmente a política de reforma agrária, encerrando anos de controvérsias sobre sua titularidade e uso.