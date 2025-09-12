APAE sedia Outlet Jeans com mais de 1.500 peças nesta sexta e sábado

Cascavel - Nesta sexta-feira (até às 19h) e no sábado (até às 15h), Cascavel recebe uma oportunidade imperdível para quem gosta de moda e economia. O Outlet Jeans, em parceria com a APAE de Cascavel, promove uma grande ação no ginásio de esportes da instituição, reunindo 1.500 peças novas e originais de marcas renomadas pelo preço de fábrica.

Entre as grifes disponíveis estão Calvin Klein, Ricardo Almeida, TNG, Zoomp, Caution, Canal, Lê Lis Blanc, entre outras. Além das tradicionais calças jeans, o público também encontrará jaquetas e saias, ampliando as opções para todos os estilos.

Os preços variam entre R$ 69 e R$ 229, garantindo produtos de qualidade com condições acessíveis. O pagamento pode ser realizado via PIX, cartão de débito ou parcelado em até 3 vezes sem juros.