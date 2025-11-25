Cascavel - A APAE de Cascavel realiza nesta quinta (27) e sexta (28), a 9ª Pizza Solidária, uma ação já tradicional no calendário da instituição e da comunidade local. O evento tem como objetivo arrecadar recursos para ajudar a entidade a cumprir compromissos de fim de ano, como o pagamento do 13º salário dos colaboradores, além de contribuir para despesas mensais que garantem a continuidade dos serviços oferecidos nas áreas de saúde, educação e assistência social.

As pizzas, preparadas com ingredientes selecionados e muito carinho, estarão disponíveis nos sabores Marguerita e Calabresa, ao valor de R$ 45 cada. Para retirá-las, basta apresentar o cupom por meio do sistema drive-thru, que funcionará na rua Manaus, 3990, no bairro Tropical.