Apae de Cascavel entrega nesta sexta a 1ª etapa do Centro de Habilitação

Cascavel e Paraná - Ainda em meio à polêmica sobre a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 7796, protocolada no STF (Supremo Tribunal Federal) pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, sob a alegação de segregação de recursos contra um projeto paranaense que destina apoio financeiro para as escolas especializadas, a Apae de Cascavel reúne todas as suas forças no sentido de concluir um sonho antigo: a conclusão do Centro de Habilitação.

É a prova mais do que concreta que a Apae de Cascavel depende e muito de recursos e doações para garantir a manutenção dos serviços prestados aos mais de 500 alunos que ela atende todos os dias e principalmente, para concluir essa tão aguardada obra que é a do Centro de Habilitação e Reabilitação, construído em anexo à estrutura já existente, na rua Guaíra. A obra viveu períodos de extrema dificuldade, principalmente na época da pandemia, em que os recursos e doações despencaram. Por isso, a participação da sociedade é fundamental para a conclusão da obra. O setor de fisioterapia será o melhor do gênero no Brasil.

Nesta sexta-feira, a partir das 8 horas, a diretoria da Apae, autoridades locais, regionais e estaduais, realizam o descerramento da fita inaugural alusivo à conclusão da 1ª etapa das obras.

A Apae mantém duas escolas com 520 alunos de zero ano à terceira idade – Foto: Vandré Dubiela

Uma grande obra

O término do Centro de Habilitação da Apae de Cascavel é um dos principais desafios da instituição. A obra conta com 2.320,50 metros quadrados, abrigando 21 salas internas que poderão ser utilizadas para as seguintes especialidades: Assistência Social; Terapia Ocupacional; Psicologia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Hidroterapia; Pediasuit; Integração Sensorial; Neuropediatria; Nutrição; Odontologia; Oftalmologia e Ortopedia. Há ainda os espaços administrativo, financeiro, copa, DML e banheiros adaptados.