Acompanhe o Desfile de 7 de Setembro em Cascavel

Cascavel - Neste domingo (7), em Cascavel, 12.613 mil inscritos entre escolas, instituições, forças de segurança e comunidade celebram os 203 anos da Independência do Brasil. Assista abaixo a transmissão ao vivo do Desfile de 7 de Setembro na Capital do Oeste:
Programação:
A partir das 8h30, a Avenida Brasil será palco da celebração, no trecho entre a Rua 7 de Setembro e Avenida Carlos Gomes. Inicialmente com recepção do Fogo Simbólico, acendimento da Pira da Pátria, execução do Hino Nacional Brasileiro, hasteamento das Bandeiras, revista da Tropa Militar e discurso de abertura.
Já às 9h começa o Desfile Cívico-Militar que encerra a Semana da Pátria. O tom da marcha será dado pela Banda da 15° Brigada de Infantaria Mecanizada e por outras nove fanfarras das escolas municipais, que irão se revezar ao longo da manhã, garantindo ritmo e animação para o desfile.
Participação
O desfile reunirá 63 instituições, com a participação de 7.693 pessoas a pé, 162 veículos, 95 motocicletas e 24 cavalos. A rede Municipal de Ensino terá destaque com 2.468 profissionais e 2.007 alunos, sendo 1.707 apenas do ensino fundamental. Desde o início da semana, ensaios estão sendo realizados nas escolas, preparando crianças e jovens para este momento cívico coletivo.