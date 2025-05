Antiga Rodoviária: Com obra entregue, ‘coração da cidade’ mudou de cenário

Cascavel e Paraná - Quem caminha ou passa de carro pela região da antiga Rodoviária de Cascavel, no “coração da cidade”, se surpreende pela mudança significativa que alterou totalmente o local que antes era “praticamente abandonado”. As obras da nova Avenida Carlos Gomes, oficialmente entregues nesta terça-feira (20) – depois de 20 meses de andamento – foram as grandes responsáveis pela remodelação dos espaços que passaram a ter um ar mais leve e sereno em pleno centro da cidade.

A reportagem do Hoje Express esteve em agosto do ano passado visitando o local e conversando com os comerciantes e com a própria população que acompanhava de perto as mudanças, que como a grande parte das obras, trouxeram uma série de transtornos, mas que agora finalizadas, trouxeram até mais segurança a quem está sempre por ali, ou de passagem ou ainda tem um comércio na região.

Foto: Paulo Eduardo

A famosa mão inglesa

A principal via é a Avenida Carlos Gomes que corta a Travessa Jarlindo João Grando e a famosa mão inglesa. As duas vias foram revitalizadas e receberam um grande diferencial: o paver em formato de pinhão – que foi planejado especialmente para estas duas vias – é tricolor e deu um ar de modernidade as duas vias, mas uma diferença entre as duas chama a atenção, já que na Jarlindo é proibido estacionar em ambos os lados da vida, toda em paver, mas na mão inglesa está liberado.

André Luiz Gonzaga Silva é dono de um hotel que fica na Travessa Jarlindo e reclamou da situação. Para ele, os comerciantes foram prejudicados com esta decisão, já que como ele tem um hotel, precisa receber mercadorias ou ainda os passageiros com problemas de mobilidade. “Se alguém parar aqui e a Transitar flagrar é multado na hora. Eles precisavam ter pensado nisso, porque fica muito longe para recebermos mercadoria”, relatou.

Outra dificuldade, segundo o empresário, é que quem sobe pela mão inglesa não consegue ter acesso à Travessa Jarlindo, tendo que pegar a Carlos Gomes e dar uma volta enorme para poder acessar. A saída encontrada por eles foi de pedir liberação ao posto de combustível que fica em frente, para os carros poderem acessar a via pelo posto, evitando assim essa volta.

‘Escritório no banco’

Um dos grandes desafios da Secretaria Municipal de Segurança Pública era o de conseguir reduzir o número de moradores de rua que se acumulam em toda a região da antiga Rodoviária. “A obra pronta aliviou um pouco a situação, mas o que percebemos é que os bancos que colocaram na Jarlindo são o verdadeiro escritório deles, onde dormem e comercializam as drogas em qualquer horário do dia”, apontou o empresário.

Na mão inglesa os bancos não foram colocados paralelos à rua, já que ali os carros podem estacionar, mas em ambas as vias, muretas foram construídas em toda a sua extensão, de certa forma protegendo o comércio de possíveis acidentes com carros e para delimitar a via que ficou inteira de paver. As duas também receberam lixeiras e floreiras modernas, contêineres para o descarte de lixo orgânico e reciclado e uma iluminação diferenciada com postes mais baixos e luminárias decorativas.