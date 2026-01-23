Cascavel enfrenta um aumento alarmante de assaltos à mão armada em janeiro. Saiba mais sobre essa preocupação crescente - Foto: Secom
Cascavel enfrenta um aumento alarmante de assaltos à mão armada em janeiro. Saiba mais sobre essa preocupação crescente - Foto: Secom

Cascavel e Paraná - O ano mal começou e o mês de janeiro que continua correndo – como diz na boca pequena, o mês que tem a sensação de ter 90 dias – já acumula uma grande quantidade de assalto à mão armada que anda tirando o sono das autoridades policiais e a tranquilidade dos moradores. No começo do ano passado, a mesma sensação de insegurança estava reinando na cidade devido ao aumento do número de moradores de rua, já neste ano, a mesma insegurança retorna aos noticiários, mas desta vez com a “barra mais pesada”.

Foto: Secom

Para o trabalhador que levanta cedo, passa o dia na labuta para chegar fim de tarde em casa e conseguir pagar os boletos no começo do mês, estes primeiros trinta dias do ano são de preocupação com o aumento de contas, típicas desta época, somada aos excessos das festas de fim de ano, mas pelo jeito não só para eles. A bandidagem deve estar tentando – da pior forma possível – conseguir um dinheiro de forma ilícita para poder acertar as contas, mas isto está custando caro.

Nestes primeiros dias do ano, pelo menos quatro graves situações de assalto à mão armada movimentaram o setor policial deixando a sirene ligada para este tipo de abordagem que traz riscos às vítimas e a toda população. Mas e os moradores de ruas? Sim, eles voltaram a incomodar e já tem operação.

Armados e perigosos

O primeiro caso grave aconteceu no fim da tarde de na sexta-feira, dia 9 de janeiro, quando dois adolescentes, 14 e 17 anos, armados invadiram uma loja de informática que vende celulares e eletrônicos. Eles agrediram os funcionários e ainda deram coronhadas em um deles, usando de bastante violência. Imagens das câmeras de segurança que circularam pela cidade, registraram toda a ação, quando os bandidos usando capacete e máscaras pegam a arma e apontam para os funcionários, chegando a atirar, mas a arma falhou.

Eles levaram vários aparelhos celulares, equipamentos que estavam nas mesas e ainda quebraram vidros que estavam protegendo eletrônicos. Na fuga de moto eles foram interceptados na Avenida Tancredo Neves por equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal que já tinham sido avisadas do assalto. Os celulares foram recuperados e após consulta foi identificado que a moto havia sido furtada dias antes na Região Norte da cidade.

Foto: Secom

Piratas do asfalto

O segundo caso aconteceu na rodovia no dia 15 de janeiro, na quinta-feira seguinte ao assalto da loja de informática. A tentativa de assalto à mão armada foi no KM 599 da BR-277 em Cascavel, próximo ao Aeroporto Regional nas primeiras horas do dia. Os bandidos tentaram roubar um caminhão carregado com carne bovina que estava chegando a Cascavel. O motorista foi abordado por um Ford Fiesta de cor preta, com três pessoas armadas de revólver e espingarda.

Quando o motorista percebeu a ação dos criminosos ele acelerou o caminhão e os bandidos agiram atirando contra o veículo de carga, sendo que sete tiros acertaram o caminhão obrigando o motorista a parar, já que ele foi atingido por um dos tiros. A Polícia Militar que atendeu o caso afirmou que o grupo fazia parte dos “Piratas do Asfalto” – que busca cargas com valor agregado como carnes, descaminho e contrabando.

Este foi o primeiro caso do ano, mas em 2025 foram realizados nove confrontos com este grupo. Segundo a Polícia Militar, neste tipo de abordagem o ideal é que as vítimas não reajam e dentro do possível tentem identificar as características como placas de veículos, ocupantes e as suas fisionomias, para na sequência poderem contribuir com a investigação policial.

Dois dias depois, no sábado dia 17 de janeiro, o alvo dos assaltantes foi uma mercearia no Bairro Universitário. Dois homens armados entraram no local e ameaçaram duas pessoas que estava dentro da mercearia, uma deles no caixa. Um deles apontou a arma para o homem sentado no caixa e exigiu dinheiro enquanto o outro foi a outro caixa do local e tirou todo o dinheiro. A ação foi bem rápida e os meliantes fugiram em direção ao Bairro Cascavel Velho e não foram localizados.

Foto: PMPR

Transporte de passageiros

Já nesta semana o foco dos bandidos foram dois motoristas de aplicativo de transporte de passageiros. O assalto violento aconteceu na madrugada de segunda-feira, dia 19 de janeiro, e marcou mais um grave caso, resultado na prisão de quatro homens envolvidos na situação, já que eles renderam o motorista e o abandonaram na cidade de Marechal Cândido Rondon, cerca de 80 quilômetros de Cascavel.

A situação foi arquitetada na Região Norte da cidade, quando os assaltantes chamaram uma corrida de aplicativo e renderam o motorista que foi feiti de refém dentro do seu carro, após ser agredido a coronhadas e ameaçado por arma de fogo. Ele conseguiu escapar já na cidade de Marechal Rondon, quando acionou a Polícia Militar que pediu apoio a aeronave Falcão que localizou o veículo e deteve os homens, todos com idade de 18 a 30 anos. A situação reforçou ainda mais a preocupação das forças de segurança com a sequência de crimes violentos e com uso de arma de fogo.

O tenente da PM de Cascavel, Rhuan Marco, que falou com a imprensa no dia da prisão dos envolvidos, disse que o que chama a atenção é o envolvimento cada vez mais precoce de jovens com crimes violentos e que a polícia trabalha sempre na prevenção de casos e na atuação das situações que ocorrem da forma mais rápida e com o aparato possível para localizar os assaltantes. Em casos de assalto é importante acionar imediatamente a polícia pelos telefones 190, 197 ou 181.

A Polícia Civil informou que segue investigando todos os casos para identificar outros envolvidos e desarticular as organizações criminosas que atuam na região.

Foto: Secom

Resgate pela vida

Os casos envolvendo os moradores de rua continuam no alvo das forças de segurança, principalmente da Guarda Municipal de Cascavel que retomou no início deste ano a “Operação Resgate pela Vida ID 2026” que faz abordagens a pessoas em situação de rua pelas vias de Cascavel para dar os devidos encaminhamentos.

Foto: Secom

A ação conta ainda com a presença da Secretaria Municipal da Política sobre Drogas e da Assistência Social que analisa cada caso e dá o devido encaminhamento, já que o intuito é oferecer ajuda a quem precisa e aceita o amparo, mas sem deixar de lado a atenção à segurança pública. Os abordados recebem atendimentos para acolhimento, passagens para cidade de origem, encaminhamento para vagas de empregos, internamento, entre outros, conforme a avaliação da equipe técnica.

Somente neste mês de janeiro três ações foram realizadas atendendo a este público. No ano passado, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção à Comunidade abordou mais de 5,6 mil pessoas, sendo 3,7 mil com algum indicativo criminal. Foram cumpridos 18 mandados de prisão, 48 pessoas detidas por furto e retirados das ruas quase 3 mil objetos perfurocortantes, como facas, facões, tesouras, barras de ferro, barras de concreto e lâminas artesanais com cabo improvisado, entre outros. Paralelo a isso, a Secretaria Especializada de Cidadania, Proteção à Mulher e Políticas sobre Drogas registrou 83 pacientes atendidos em clínica especializada por meio de internamento involuntário.

Foto: Secom
Assuntos