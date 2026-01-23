Cascavel e Paraná - O ano mal começou e o mês de janeiro que continua correndo – como diz na boca pequena, o mês que tem a sensação de ter 90 dias – já acumula uma grande quantidade de assalto à mão armada que anda tirando o sono das autoridades policiais e a tranquilidade dos moradores. No começo do ano passado, a mesma sensação de insegurança estava reinando na cidade devido ao aumento do número de moradores de rua, já neste ano, a mesma insegurança retorna aos noticiários, mas desta vez com a “barra mais pesada”.

Foto: Secom

Para o trabalhador que levanta cedo, passa o dia na labuta para chegar fim de tarde em casa e conseguir pagar os boletos no começo do mês, estes primeiros trinta dias do ano são de preocupação com o aumento de contas, típicas desta época, somada aos excessos das festas de fim de ano, mas pelo jeito não só para eles. A bandidagem deve estar tentando – da pior forma possível – conseguir um dinheiro de forma ilícita para poder acertar as contas, mas isto está custando caro.

Nestes primeiros dias do ano, pelo menos quatro graves situações de assalto à mão armada movimentaram o setor policial deixando a sirene ligada para este tipo de abordagem que traz riscos às vítimas e a toda população. Mas e os moradores de ruas? Sim, eles voltaram a incomodar e já tem operação.

Armados e perigosos

O primeiro caso grave aconteceu no fim da tarde de na sexta-feira, dia 9 de janeiro, quando dois adolescentes, 14 e 17 anos, armados invadiram uma loja de informática que vende celulares e eletrônicos. Eles agrediram os funcionários e ainda deram coronhadas em um deles, usando de bastante violência. Imagens das câmeras de segurança que circularam pela cidade, registraram toda a ação, quando os bandidos usando capacete e máscaras pegam a arma e apontam para os funcionários, chegando a atirar, mas a arma falhou.

Eles levaram vários aparelhos celulares, equipamentos que estavam nas mesas e ainda quebraram vidros que estavam protegendo eletrônicos. Na fuga de moto eles foram interceptados na Avenida Tancredo Neves por equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal que já tinham sido avisadas do assalto. Os celulares foram recuperados e após consulta foi identificado que a moto havia sido furtada dias antes na Região Norte da cidade.

Foto: Secom

Piratas do asfalto

O segundo caso aconteceu na rodovia no dia 15 de janeiro, na quinta-feira seguinte ao assalto da loja de informática. A tentativa de assalto à mão armada foi no KM 599 da BR-277 em Cascavel, próximo ao Aeroporto Regional nas primeiras horas do dia. Os bandidos tentaram roubar um caminhão carregado com carne bovina que estava chegando a Cascavel. O motorista foi abordado por um Ford Fiesta de cor preta, com três pessoas armadas de revólver e espingarda.

Quando o motorista percebeu a ação dos criminosos ele acelerou o caminhão e os bandidos agiram atirando contra o veículo de carga, sendo que sete tiros acertaram o caminhão obrigando o motorista a parar, já que ele foi atingido por um dos tiros. A Polícia Militar que atendeu o caso afirmou que o grupo fazia parte dos “Piratas do Asfalto” – que busca cargas com valor agregado como carnes, descaminho e contrabando.

Este foi o primeiro caso do ano, mas em 2025 foram realizados nove confrontos com este grupo. Segundo a Polícia Militar, neste tipo de abordagem o ideal é que as vítimas não reajam e dentro do possível tentem identificar as características como placas de veículos, ocupantes e as suas fisionomias, para na sequência poderem contribuir com a investigação policial.