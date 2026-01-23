Cascavel e Paraná - O ano mal começou e o mês de janeiro que continua correndo – como diz na boca pequena, o mês que tem a sensação de ter 90 dias – já acumula uma grande quantidade de assalto à mão armada que anda tirando o sono das autoridades policiais e a tranquilidade dos moradores. No começo do ano passado, a mesma sensação de insegurança estava reinando na cidade devido ao aumento do número de moradores de rua, já neste ano, a mesma insegurança retorna aos noticiários, mas desta vez com a “barra mais pesada”.
Para o trabalhador que levanta cedo, passa o dia na labuta para chegar fim de tarde em casa e conseguir pagar os boletos no começo do mês, estes primeiros trinta dias do ano são de preocupação com o aumento de contas, típicas desta época, somada aos excessos das festas de fim de ano, mas pelo jeito não só para eles. A bandidagem deve estar tentando – da pior forma possível – conseguir um dinheiro de forma ilícita para poder acertar as contas, mas isto está custando caro.
Nestes primeiros dias do ano, pelo menos quatro graves situações de assalto à mão armada movimentaram o setor policial deixando a sirene ligada para este tipo de abordagem que traz riscos às vítimas e a toda população. Mas e os moradores de ruas? Sim, eles voltaram a incomodar e já tem operação.
Armados e perigosos
O primeiro caso grave aconteceu no fim da tarde de na sexta-feira, dia 9 de janeiro, quando dois adolescentes, 14 e 17 anos, armados invadiram uma loja de informática que vende celulares e eletrônicos. Eles agrediram os funcionários e ainda deram coronhadas em um deles, usando de bastante violência. Imagens das câmeras de segurança que circularam pela cidade, registraram toda a ação, quando os bandidos usando capacete e máscaras pegam a arma e apontam para os funcionários, chegando a atirar, mas a arma falhou.
Eles levaram vários aparelhos celulares, equipamentos que estavam nas mesas e ainda quebraram vidros que estavam protegendo eletrônicos. Na fuga de moto eles foram interceptados na Avenida Tancredo Neves por equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal que já tinham sido avisadas do assalto. Os celulares foram recuperados e após consulta foi identificado que a moto havia sido furtada dias antes na Região Norte da cidade.
Piratas do asfalto
O segundo caso aconteceu na rodovia no dia 15 de janeiro, na quinta-feira seguinte ao assalto da loja de informática. A tentativa de assalto à mão armada foi no KM 599 da BR-277 em Cascavel, próximo ao Aeroporto Regional nas primeiras horas do dia. Os bandidos tentaram roubar um caminhão carregado com carne bovina que estava chegando a Cascavel. O motorista foi abordado por um Ford Fiesta de cor preta, com três pessoas armadas de revólver e espingarda.
Quando o motorista percebeu a ação dos criminosos ele acelerou o caminhão e os bandidos agiram atirando contra o veículo de carga, sendo que sete tiros acertaram o caminhão obrigando o motorista a parar, já que ele foi atingido por um dos tiros. A Polícia Militar que atendeu o caso afirmou que o grupo fazia parte dos “Piratas do Asfalto” – que busca cargas com valor agregado como carnes, descaminho e contrabando.
Este foi o primeiro caso do ano, mas em 2025 foram realizados nove confrontos com este grupo. Segundo a Polícia Militar, neste tipo de abordagem o ideal é que as vítimas não reajam e dentro do possível tentem identificar as características como placas de veículos, ocupantes e as suas fisionomias, para na sequência poderem contribuir com a investigação policial.
Dois dias depois, no sábado dia 17 de janeiro, o alvo dos assaltantes foi uma mercearia no Bairro Universitário. Dois homens armados entraram no local e ameaçaram duas pessoas que estava dentro da mercearia, uma deles no caixa. Um deles apontou a arma para o homem sentado no caixa e exigiu dinheiro enquanto o outro foi a outro caixa do local e tirou todo o dinheiro. A ação foi bem rápida e os meliantes fugiram em direção ao Bairro Cascavel Velho e não foram localizados.
Transporte de passageiros
Já nesta semana o foco dos bandidos foram dois motoristas de aplicativo de transporte de passageiros. O assalto violento aconteceu na madrugada de segunda-feira, dia 19 de janeiro, e marcou mais um grave caso, resultado na prisão de quatro homens envolvidos na situação, já que eles renderam o motorista e o abandonaram na cidade de Marechal Cândido Rondon, cerca de 80 quilômetros de Cascavel.
A situação foi arquitetada na Região Norte da cidade, quando os assaltantes chamaram uma corrida de aplicativo e renderam o motorista que foi feiti de refém dentro do seu carro, após ser agredido a coronhadas e ameaçado por arma de fogo. Ele conseguiu escapar já na cidade de Marechal Rondon, quando acionou a Polícia Militar que pediu apoio a aeronave Falcão que localizou o veículo e deteve os homens, todos com idade de 18 a 30 anos. A situação reforçou ainda mais a preocupação das forças de segurança com a sequência de crimes violentos e com uso de arma de fogo.
O tenente da PM de Cascavel, Rhuan Marco, que falou com a imprensa no dia da prisão dos envolvidos, disse que o que chama a atenção é o envolvimento cada vez mais precoce de jovens com crimes violentos e que a polícia trabalha sempre na prevenção de casos e na atuação das situações que ocorrem da forma mais rápida e com o aparato possível para localizar os assaltantes. Em casos de assalto é importante acionar imediatamente a polícia pelos telefones 190, 197 ou 181.
A Polícia Civil informou que segue investigando todos os casos para identificar outros envolvidos e desarticular as organizações criminosas que atuam na região.
Resgate pela vida
Os casos envolvendo os moradores de rua continuam no alvo das forças de segurança, principalmente da Guarda Municipal de Cascavel que retomou no início deste ano a “Operação Resgate pela Vida ID 2026” que faz abordagens a pessoas em situação de rua pelas vias de Cascavel para dar os devidos encaminhamentos.
A ação conta ainda com a presença da Secretaria Municipal da Política sobre Drogas e da Assistência Social que analisa cada caso e dá o devido encaminhamento, já que o intuito é oferecer ajuda a quem precisa e aceita o amparo, mas sem deixar de lado a atenção à segurança pública. Os abordados recebem atendimentos para acolhimento, passagens para cidade de origem, encaminhamento para vagas de empregos, internamento, entre outros, conforme a avaliação da equipe técnica.
Somente neste mês de janeiro três ações foram realizadas atendendo a este público. No ano passado, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção à Comunidade abordou mais de 5,6 mil pessoas, sendo 3,7 mil com algum indicativo criminal. Foram cumpridos 18 mandados de prisão, 48 pessoas detidas por furto e retirados das ruas quase 3 mil objetos perfurocortantes, como facas, facões, tesouras, barras de ferro, barras de concreto e lâminas artesanais com cabo improvisado, entre outros. Paralelo a isso, a Secretaria Especializada de Cidadania, Proteção à Mulher e Políticas sobre Drogas registrou 83 pacientes atendidos em clínica especializada por meio de internamento involuntário.