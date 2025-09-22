Aniversário de Cascavel terá Expovel com entrada gratuita todos os dias para comunidade

Cascavel - O aniversário de 74 anos de Cascavel está chegando e dentro desta programação tão especial que está sendo preparada, o prefeito Renato Silva, anunciou hoje (22), junto ao presidente da Sociedade Rural do Oeste, Devair Bortolato “Peninha”, que este ano, os portões da 44ª Expovel (Exposição Feira Agropecuária de Cascavel), serão abertos para toda a população, durante todos os dias do evento. É isso mesmo: entrada gratuita para toda família.

A tradicional Expovel será de 5 a 9 de novembro, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid.

“A Expovel sempre ajudou muito a projetar o município de Cascavel. É uma oportunidade de negócios e de cultura. E, hoje assinamos um termo de parceria e cooperação com a Sociedade Rural do Oeste. Cascavel está empenhada com seus deputados federal Giacobo, e estaduais Gugu Bueno e Batatinha, além do nosso secretário de Turismo do Paraná, Leonaldo Paranhos, para viabilizar recursos para que a Secult (Secretaria de Cultura), tenha possibilidade legal para cobrir os custos dos shows. Estamos felizes em proporcionar isso para que a nossa população possa vir a Feira com a família. É possível fazer isso e vamos fazer. Tivemos todo cuidado e zelo, planejamento e apoio da Câmara de vereadores também, e vamos ter portão aberto e shows gratuitos este ano na Expovel”, anunciou o prefeito Renato Silva.

Programação da 44ª Expovel



A agenda de shows já está definida. Dia 6 de novembro será a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius, além da abertura do rodeio. No dia 7, os renomados Zé Neto e Cristiano comandarão a festa. As duplas Hugo e Guilherme e Rafa e Júnior sobem ao palco no dia 8. Por fim, também terá atração para a criançada, com o arista Nicolas Netto e a final do rodeio, no dia 9.

Além das apresentações artísticas e de muita gastronomia, a programação da Expovel reserva espaço para a exposições de grandes e pequenos animais, genética de ponta, leilões, minifazenda; para que as crianças possam interagir e conhecer um pouco da vida no campo, exposição da indústria e comércio e parquinho.