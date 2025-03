Anac constatou degradação de sistemas de segurança da Voepass

ITAIPU Itaipu celebra Dia da Mulher com teatro para empregadas

São Paulo - Ontem (18), durante as comemorações do Dia Internacional da Mulher na Itaipu Binacional, as empregadas, estagiárias e jovens do Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho (PIIT) foram homenageadas com uma peça teatral exclusiva. A atriz Adriana Birolli apresentou a peça “Não!” no Cineteatro dos Barrageiros para mais de 400 mulheres. Debate […]