Anac aprova planos contra incêndio e de emergência do Aeroporto de Cascavel

FOZ DO IGUAÇU

Itaipu lança segundo episódio da série “Investindo em Pessoas”

O segundo episódio da série de vídeos “Investindo em Pessoas“ estreia nesta quarta-feira (23) no canal oficial da Itaipu no YouTube. A produção destaca ações do Programa Itaipu Mais que Energia, alinhado às diretrizes do Governo Federal, em comunidades do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul, região prioritária de atuação da binacional. […]