Amanda Basso é eleita presidente da Apae de Cascavel por aclamação

Cascavel - Diante de um refeitório lotado, membros da diretoria, colaboradores e pais de alunos participaram na manhã desta quarta-feira (26), da Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas de 2025 e eleição da nova diretoria executiva para o triênio 2026 a 2028. A atual vice-presidente da Apae de Cascavel, pedagoga Amanda Basso, foi eleita presidente por aclamação. Ela vai suceder João Maschio a partir do próximo ano. A assembleia teve a condução de Pedro Martendal e Onazir Conceição.
O atual presidente, João Maschio, fez um balanço positivo de sua gestão, que prossegue até o fim de dezembro. “ Tivemos muitos desafios nessa gestão, mas também muitos avanços que só foram possíveis graças à união de todos”, destacou.
Para ele, a Apae de Cascavel é referência não só para o Paraná, mas para todo Brasil. Por sua vez, a presidente eleita, Amanda Basso, esposa do ex-presidente da APAE, Vilson Basso, estava emocionada e irradiante com o novo desafio assumido.
“São tantos anos de dedicação pela nossa amada APAE e agora, com essa missão de presidir essa entidade que desempenha um papel tão importante para a sociedade e para as pessoas com deficiência”, destaca. “Estamos com um time bom e engajado para dar continuidade ao trabalho exercido pelas diretorias anteriores, sempre pensando na evolução e no melhor para os nossos alunos”.
A nova diretoria é composta da seguinte forma: Amanda Basso (presidente); Fernando Dallagnol (vice); Beatriz Reijrink (1ª Secretária); Dayane Beletini (2ª Secretária); Lucio de Oliveira (1º diretor financeiro); Lucas Simões (2º diretor financeiro); João Luiz Maschio (Diretor de Patrimônio) e Flavio Henrique Frango (Diretor Social).
Fonte: Comunicação APAE