Aluno de projeto da Itaipu é medalha de ouro em campeonato de parabadminton

Foz do Iguaçu - Anderson nasceu com uma malformação congênita coxofemoral e começou a praticar esportes aos 10 anos, jogando futsal no Projeto Maestro da Bola, apoiado pela Itaipu. Antes disso, sua rotina se resumia à casa e à escola. Em 2023, com o início do Maestro da Bola PCD, voltado para pessoas com deficiência, teve a chance de explorar outras modalidades e se encontrou no badminton e na natação.

Jogos Escolares

Apenas quatro meses após iniciar no badminton, conquistou o ouro nos Jogos Escolares do Paraná. Logo depois, venceu o Campeonato Paranaense, o que garantiu sua vaga nas Paralimpíadas Escolares Brasileiras, onde levou a medalha de prata. O desempenho chamou a atenção da seleção brasileira, e ele foi convocado para o Gymnasiade. “A ficha ainda não caiu”, diz Anderson, mas celebra: o esporte está transformando sua vida e a de sua família.

Segundo Luiz Augusto Mazine, coordenador técnico do Maestro da Bola PCD, Anderson é apenas um dos muitos exemplos do impacto do paradesporto. “Onde muitos veem deficiência, o paradesporto enxerga potencial”, afirma.

Além do parabadminton, o projeto também se destaca em modalidades como bocha paralímpica, basquete em cadeira de rodas, goalball, atletismo, tênis de mesa e futsal de cegos. Para Mazine, o principal resultado é a inclusão social, o fortalecimento da autoestima e da autonomia, além do acesso a oportunidades esportivas e maior participação comunitária.