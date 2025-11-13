Rio Bonito do Iguaçu - As pessoas que ficaram feridas durante o tornado que atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava, na Região Centro-Sul, e que já receberam alta hospitalar, começam agora uma nova etapa: o retorno para casa e a reconstrução do que foi destruído. O momento é de alívio e agradecimento às equipes de saúde que atuaram no atendimento emergencial e no cuidado durante os dias de internação.

Marlene Nunes da Silva, de 51 anos, renasceu. Ela é de Lajeado (uma das cidades mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul), e desde 2022 mora em Guarapuava. A passagem do tornado destruiu a sua casa e a deixou com três fraturas nas costelas, ferimentos perto do olho e um corte profundo na cabeça, que exigiu dez pontos, além de outros cortes, mas que não precisaram de sutura. Devido aos ferimentos, precisou ser internada.

Ela recebeu alta do Hospital São Vicente (Guarapuava) na segunda-feira (10) e lembra, emocionada, como aconteceu. “Quando eu entrei no carro, andamos um pedaço e eu não vi mais nada. Só fui acordar no hospital e já estava tudo em cima de mim e muito sangue. Eu e o meu marido fomos arremessados a mais de dez metros de distância”, conta.

“Fui para uma UPA primeiro, e logo me atenderam e me transferiram para o hospital, onde fui bem atendida. Nós ainda tivemos a sorte de estarmos vivos”, afirma. Marlene ainda complementa. “Eu quero dizer que nunca mais na minha vida quero passar pelo que eu passei, não quero que ninguém passe pelo que eu passei. A gente agradece por ter sobrevivido e eu agradeço também a todo mundo que está nos apoiando. Agora temos de reconstruir tudo”.

Dirce Padilha, de 68 anos, estava internada no Hospital Regional do Centro-Oeste – Deputado Bernardo Ribas Carli (HRCO), também em Guarapuava, por conta de uma fratura no joelho. De acordo com a sua filha, Célia Padilha, que acompanhou o internamento, Dirce recebeu alta no fim da tarde deste domingo (9), após os cuidados e acompanhamento da equipe hospitalar.