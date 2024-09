Alep lamenta o falecimento da ex-deputada estadual Amélia Hruschka

MELHORAR A LOGÍSTICA

Durabilidade e economia: Paraná está renovando 340 km de rodovias com pistas de concreto

Com o dobro da durabilidade das estradas de asfalto e com um custo de manutenção muito mais barato ao longo do tempo, as rodovias de concreto estão ajudando a renovar a logística rodoviária do Paraná com segurança e ganhos operacionais para quem trafega pelo Estado. As vantagens do modelo confirmam a aposta certeira do Governo […]