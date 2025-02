Além de referência mundial em turismo, um destino sustentável

Foz do Iguaçu é um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil, destacando-se pelas Cataratas do Iguaçu e a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Com uma população de cerca de 257 mil habitantes, a cidade atrai turistas de todo o mundo, sendo o terceiro destino mais visitado por estrangeiros no país.

A sustentabilidade tem sido um pilar fundamental para o desenvolvimento local, especialmente no turismo, que busca gerar benefícios econômicos, sociais e ambientais de forma responsável. Foz do Iguaçu tem se tornado um exemplo mundial de turismo sustentável, equilibrando a preservação ambiental com o fortalecimento da economia local e o respeito à diversidade cultural, garantindo que o crescimento seja sustentável para as futuras gerações.

O destino se destaca não apenas pela sua beleza natural, mas também pelas ações de preservação e conservação ambiental que envolvem diferentes iniciativas locais.

A Urbia Cataratas, responsável pela gestão da visitação pública no Parque Nacional do Iguaçu, desenvolve diversas ações para preservar o ecossistema local, de grande importância ecológica e cênica. A empresa adota a sustentabilidade como um dos pilares de sua atuação, com iniciativas voltadas à educação ambiental, tratamento de efluentes e conservação da fauna e flora. Entre as ações, destaca-se o sistema de reuso de água, que utiliza efluentes tratados para as descargas dos banheiros, contribuindo para a redução do consumo de água.

Outro projeto relevante é o Projeto Onças do Iguaçu, que visa à preservação da onça-pintada, espécie chave para a biodiversidade da região. O apoio dos visitantes ao projeto ocorre por meio da compra de produtos temáticos, como camisetas e objetos de decoração, disponíveis nas lojas do parque. Para intensificar as ações de conservação, a Urbia Cataratas e o ICMBio anunciaram um investimento de R$ 3,6 milhões no projeto, com foco na ampliação da equipe e infraestrutura.

O Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo ICMBio, e a Urbia Cataratas busca aliar a preservação ambiental ao desenvolvimento sustentável e ao turismo ecológico, beneficiando tanto o meio ambiente quanto a economia local.