O G7, grupo que reúne as sete principais entidades representativas dos setores produtivos do Paraná, oficializou sua nova liderança. Ágide Eduardo Meneguette, presidente do Sistema FAEP, assumiu a coordenação do grupo nesta quarta-feira (28), em Curitiba.
Meneguette sucede Sérgio Malucelli, presidente da Fetranspar, e conduzirá a agenda estratégica do fórum durante o mandato de dois anos (2026 e 2027).
Foco no Desenvolvimento e União do Setor Produtivo
A transição reforça o compromisso do G7 com o fortalecimento da economia paranaense. Durante a posse, Meneguette destacou a importância da coesão entre as federações:
“É uma honra assumir essa responsabilidade. Vamos trabalhar para fortalecer o G7 e reforçar a união entre as entidades, que fazem parte desse grupo tão importante para o Paraná”, ressalta o novo coordenador.
Sérgio Malucelli, ao transmitir o cargo, destacou a capacidade de articulação de seu sucessor, apontando que a experiência de Meneguette à frente do Sistema FAEP será fundamental para criar pontes e facilitar o diálogo com esferas governamentais.
Objetivos Estratégicos e Políticas Públicas
A gestão de Meneguette será marcada pela continuidade de pautas estruturantes e pela busca de competitividade para o Estado. Os principais focos incluem:
- Articulação Institucional: Diálogo constante com os governos estadual e federal.
- Políticas Públicas: Conversão de propostas técnicas em projetos de lei e ações governamentais eficazes.
- Infraestrutura e Competitividade: Defesa de interesses que garantam o crescimento sustentável das empresas paranaenses.
“É fundamental uma atuação estratégica e articulada, convertendo propostas e projetos em avanços reais para o setor produtivo”, afirma Meneguette.
O que é o G7 Paraná?
O G7 atua como um fórum decisivo na formulação de políticas econômicas no Paraná. O grupo é composto pelas seguintes entidades:
- FAEP: Federação da Agricultura do Estado do Paraná;
- Fecomércio PR: Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo;
- Fiep: Federação das Indústrias do Estado do Paraná;
- Fecoopar: Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná;
- Faciap: Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná;
- Fetranspar: Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná;
- ACP: Associação Comercial do Paraná.