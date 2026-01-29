O G7, grupo que reúne as sete principais entidades representativas dos setores produtivos do Paraná, oficializou sua nova liderança. Ágide Eduardo Meneguette, presidente do Sistema FAEP, assumiu a coordenação do grupo nesta quarta-feira (28), em Curitiba.

Meneguette sucede Sérgio Malucelli, presidente da Fetranspar, e conduzirá a agenda estratégica do fórum durante o mandato de dois anos (2026 e 2027).

Foco no Desenvolvimento e União do Setor Produtivo

A transição reforça o compromisso do G7 com o fortalecimento da economia paranaense. Durante a posse, Meneguette destacou a importância da coesão entre as federações:

“É uma honra assumir essa responsabilidade. Vamos trabalhar para fortalecer o G7 e reforçar a união entre as entidades, que fazem parte desse grupo tão importante para o Paraná”, ressalta o novo coordenador.

Sérgio Malucelli, ao transmitir o cargo, destacou a capacidade de articulação de seu sucessor, apontando que a experiência de Meneguette à frente do Sistema FAEP será fundamental para criar pontes e facilitar o diálogo com esferas governamentais.