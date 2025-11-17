Paraná - O Paraná inicia a semana com 26.472 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador . A maior parte das oportunidades se concentra nos setores de produção, agroindústria, comércio e serviços, refletindo o bom momento do mercado de trabalho no Estado. As funções com mais vagas são alimentador de linha de produção (7.099), abatedor (1.443), magarefe (1.015) e operador de caixa (973).

A regional com maior volume de vagas nesta semana é Cascavel, que reúne 5.998 oportunidades. A agroindústria é o principal motor da região, com destaque para 1.993 vagas de alimentador de linha de produção, além de grande demanda por abatedores e magarefes. Em seguida, aparece Campo Mourão, com 4.026 vagas, também impulsionada pela indústria de alimentos. A região concentra 1.410 vagas de alimentador de produção, 590 de magarefe e 336 para auxiliar nos serviços de alimentação.

A Região Metropolitana de Curitiba soma 4.860 vagas, distribuídas entre produção, comércio e serviços gerais. Somente a Agência de Curitiba conta com 1.111 oportunidades, com grande procura por operadores de telemarketing, cobradores internos, atendentes de lojas e faxineiros. Na sequência, Foz do Iguaçu aparece com 2.719 vagas, movimentada pelos setores de produção, varejo e serviços, incluindo 969 vagas de alimentador de produção e diversas oportunidades para operadores de caixa e repositores.

Em Londrina, são 2.548 vagas, refletindo um cenário equilibrado entre varejo, logística e indústria. A região registra forte demanda por repositores, vendedores e motoristas de caminhão. Pato Branco aparece logo depois, com 1.642 vagas, abrangendo setores como produção, comércio e serviços gerais. Já Umuarama reúne 1.099 oportunidades, com destaque para a indústria de abate e funções administrativas.

Além das vagas gerais, a plataforma Master Job amplia o volume de oportunidades qualificadas. Em Curitiba, são 39 vagas para profissionais com formação técnica ou superior, abrangendo áreas como administração, engenharia, elétrica, psicologia, saúde, manutenção e tecnologia. Na Região Metropolitana de Curitiba, são 18 vagas com exigência de graduação ou curso técnico, além de 3 vagas de estágio. Somando Capital e RMC, o Master Job também oferece 11 vagas de estágio em áreas como Engenharia, Administração, Logística, Pedagogia e Química.

Declarações

Segundo o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo o grande número de vagas demonstra o ritmo acelerado da economia do Paraná e reforça o compromisso do Estado em ampliar o acesso da população às oportunidades de emprego e renda.