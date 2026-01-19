Paraná - O Paraná inicia a semana com 20.664 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todo o Estado. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, com maior concentração nos setores industrial, comercial, de serviços e agropecuário. O cargo com mais ofertas é o de alimentador de linha de produção (4.487 vagas), seguido por abatedor (1.186), cobrador interno (871) e operador de caixa (714).

Na Região Metropolitana de Curitiba, são 4.319 vagas, com destaque para cobrador interno (871), alimentador de linha de produção (362), operador de caixa (268) e atendente de lojas e mercados (162). Somente na Agência do Trabalhador de Curitiba, há 543 oportunidades, principalmente para atendente de lojas e mercados, faxineiro, auxiliar nos serviços de alimentação e pedreiro.

Vagas de Emprego no Interior do Paraná

No Interior do Estado, Cascavel concentra um dos maiores volumes, com 5.788 vagas, impulsionadas pela indústria de alimentos e pelo setor agropecuário. Os principais cargos são alimentador de linha de produção (1.574), abatedor (925), trabalhador volante da agricultura (205) e operador de caixa (183). Campo Mourão soma 2.439 vagas e Foz do Iguaçu, 2.699, com predominância de funções ligadas à produção, comércio e serviços.

Outras regiões também apresentam números expressivos: Londrina conta com 1.349 vagas, Maringá com 936 e Paranaguá com 837 oportunidades. Já os núcleos de Pato Branco (556), Ponta Grossa (301) e Umuarama (837) reforçam a ampla distribuição das vagas e o fortalecimento do emprego local em diversas áreas.