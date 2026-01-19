Paraná - O Paraná inicia a semana com 20.664 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todo o Estado. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, com maior concentração nos setores industrial, comercial, de serviços e agropecuário. O cargo com mais ofertas é o de alimentador de linha de produção (4.487 vagas), seguido por abatedor (1.186), cobrador interno (871) e operador de caixa (714).
Na Região Metropolitana de Curitiba, são 4.319 vagas, com destaque para cobrador interno (871), alimentador de linha de produção (362), operador de caixa (268) e atendente de lojas e mercados (162). Somente na Agência do Trabalhador de Curitiba, há 543 oportunidades, principalmente para atendente de lojas e mercados, faxineiro, auxiliar nos serviços de alimentação e pedreiro.
Vagas de Emprego no Interior do Paraná
No Interior do Estado, Cascavel concentra um dos maiores volumes, com 5.788 vagas, impulsionadas pela indústria de alimentos e pelo setor agropecuário. Os principais cargos são alimentador de linha de produção (1.574), abatedor (925), trabalhador volante da agricultura (205) e operador de caixa (183). Campo Mourão soma 2.439 vagas e Foz do Iguaçu, 2.699, com predominância de funções ligadas à produção, comércio e serviços.
Outras regiões também apresentam números expressivos: Londrina conta com 1.349 vagas, Maringá com 936 e Paranaguá com 837 oportunidades. Já os núcleos de Pato Branco (556), Ponta Grossa (301) e Umuarama (837) reforçam a ampla distribuição das vagas e o fortalecimento do emprego local em diversas áreas.
Oportunidades Técnicas e de Nível Superior
Além das vagas operacionais, há 62 oportunidades para cargos técnicos e de nível superior, como técnico de enfermagem, eletricista, analista contábil, assistente administrativo, advogado, engenheiro mecânico, farmacêutico, professores e analistas de marketing e recursos humanos, além de vagas de estágio em áreas como direito, engenharia civil e administração.
Declaração do Secretário Do Carmo
Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, o volume de oportunidades confirma o aquecimento do mercado de trabalho no Paraná. “Os números mostram que o Estado segue gerando empregos em todas as regiões. Nosso objetivo é garantir que essas vagas cheguem à população de forma organizada, transparente e eficiente, fortalecendo a economia e a renda das famílias paranaenses”, destaca.
Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador mais próxima, munidos de documentos pessoais, ou acessar os canais digitais oficiais para consultar as vagas disponíveis e realizar o encaminhamento.
Fonte: AEN