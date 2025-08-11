Agências do Trabalhador oferecem 22,5 mil vagas de emprego no Paraná

Paraná - As Agências do Trabalhador do Paraná têm 22.500 vagas de emprego disponíveis em todas as regiões do Estado. As oportunidades são voltadas a diferentes níveis de escolaridade e setores da economia, com destaque para os cargos de alimentador de linha de produção (6.797 vagas), abatedor (1.139), operador de caixa (725) e magarefe – cortador de carne (694).

Entre as regionais com maior número de vagas estão Cascavel (6.117), Curitiba (3.691), Campo Mourão (2.701), Londrina (2.476), Foz do Iguaçu (1.759) e Pato Branco (1.601).

Em Cascavel o destaque é para a indústria. São quase 1,8 mil vagas no setor, acima de todas as vagas em Foz do Iguaçu, por exemplo. Apenas a cidade de Cascavel já gerou 760 contratações formais nesse setor em 2025.

Na região de Curitiba, a indústria também é o carro-chefe, com 576 oportunidades. Outro setor com bastante oferta é o de setor de faxina, com 179, além de operador de caixa e auxiliar de logística. Na Capital paranaense, há 694 oportunidades, com destaque para faxineiro, atendente de lojas e mercados, e auxiliar nos serviços de alimentação.

Também se destacam oportunidades em agências como a Master Job de Curitiba, com 46 vagas para cargos técnicos e administrativos, e outras 9 vagas na região metropolitana, voltadas principalmente a profissionais com curso superior completo ou em andamento. Há ainda vagas de estágio em diversas áreas, como engenharia civil, mídias sociais, pedagogia e administração.

No Interior há vagas em outros setores. Em Londrina, um dos destaques é para ajudante de motorista. Em Paranaguá, que reúne todo o Litoral, a função que lidera é a de pedreiro. Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, são 50 oportunidades para trabalhador de extração florestal em geral. Em Umuarama, são 68 vagas para trabalhador da avicultura de corte.

Segundo o Secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, o momento é positivo para quem busca uma oportunidade no mercado formal. “O Paraná segue como um dos estados que mais gera empregos no Brasil. Nossa rede de intermediação tem atuado com eficiência, aproximando quem procura trabalho das empresas que mais contratam. Seguiremos promovendo mutirões, qualificações e ações descentralizadas para ampliar ainda mais o acesso a essas vagas”, destaca.