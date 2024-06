Agências do Trabalhador iniciam a semana com 21,5 mil vagas

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 21.557 vagas de empregos com carteira assinada, o maior número de oportunidades do ano, superando os postos de trabalho com carteira assinada oportunizados na última semana de maio.

A maior parte das vagas ofertadas nesta semana é para alimentador de linha de produção, com 5.540 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de abatedor, com 942 vagas, magarefe, com 810, e operador de caixa, com 698.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 5.216 oportunidades. São ofertadas 578 vagas para alimentador de linha de produção, 405 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 282 para operador de caixa e 267 para repositor de mercadorias.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 170 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de atendente de lojas (curso técnico em vendas, administração, farmácias ou áreas afins), com 38 vagas, operador bilíngue (proficiência técnica C1 e C2 em inglês), com 30 vagas, vendedor interno (curso técnico ou superior em vendas, gestão comercial e afins), com 17 vagas, e eletricista (curso técnico em eletricidade predial ou industrial), com 4 vagas.

A região de Cascavel tem 5.114 oportunidades. São ofertadas 1.595 vagas para auxiliar de linha de produção, 563 para abatedor, 225 para magarefe e 152 para carregador (armazém).

Também são destaque as regiões de Londrina (2.450), Campo Mourão (2.293), Pato Branco (1.567) e Foz do Iguaçu (1.381). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 624 vagas, motorista de caminhão, com 160, operador de caixa, com 80, e costureiro na confecção em série, com 78 oportunidades.

Em Campo Mourão, há oferta de emprego para alimentador de linha de produção, com 670 vagas, magarefe, com 273, trabalhador volante da agricultura, com 192, e trabalhador de manutenção de edificações, com 139.

Na região Pato Branco, os destaques são para alimentador de linha de produção (479), magarefe (112), abatedor (62) e servente de obras (54).

Em Foz do Iguaçu são ofertadas 551 vagas para alimentador de linha de produção, 80 para abatedor, 75 para repositor de mercadorias e 44 para auxiliar nos serviços de alimentação.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI. [https://www.trabalho.pr.gov.br/agendamento]

Fonte: AEN