Paraná - O Paraná tem 25.731 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados da Rede Sine nesta segunda-feira (13). As funções com maior número de oportunidades continuam sendo alimentador de linha de produção (7.085), abatedor (1.078), operador de caixa (990) e magarefe – cortador de carne (847), distribuídas em todas as regiões.

Entre os destaques regionais, Cascavel segue na liderança em quantidade de ofertas, com 6.684, sendo 2.158 para alimentador de linha de produção e 756 para abatedor. No Interior, em seguida aparecem Campo Mourão, com 2.884 oportunidades, Londrina, com 2.624, e Foz do Iguaçu, com 2.345 vagas.

Na Regional de Curitiba, são 5.207 oportunidades, com destaque para 556 vagas de alimentador de linha de produção, 525 de auxiliar de logística, 330 de operador de caixa e 251 para auxiliar nos serviços de alimentação. Já a Agência Central de Curitiba concentra 805 vagas, com destaque para 75 oportunidades de faxineiro, 67 para auxiliar nos serviços de alimentação e 59 para operador de caixa e atendente de lojas e mercados.

Outras regionais também apresentam bons resultados: Pato Branco (1.523 vagas), Maringá (1.210), Umuarama (1.007), Paranaguá (655), Guarapuava (735), Ponta Grossa (580) e Jacarezinho (277).

Além das vagas operacionais e administrativas, a plataforma Master Job, em Curitiba e Região Metropolitana, oferece 27 oportunidades para profissionais técnicos e de nível superior, em áreas como engenharia, administração, finanças, design e tecnologia, além de 8 vagas de estágio em cursos como marketing, contabilidade, fisioterapia e engenharia.