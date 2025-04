Agências do Trabalhador do Paraná têm 23,9 mil vagas de emprego; veja as ofertas

Paraná - As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a primeira semana de abril com a oferta de 23.709 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 6.894 oportunidades. Na sequência, aparecem as de magarefe, com 1.094 vagas, operador de caixa, com 884, e repositor de mercadorias, com 629 oportunidades.

Cascavel

A região de Cascavel, que reúne diversos municípios do Oeste, conta com o maior volume de postos de trabalho disponíveis: 5.191. São 1.259 vagas para auxiliar de linha de produção, 490 para magarefe, 374 para abatedor, e 292 para operador de caixa.

A Grande Curitiba aparece em seguida em volume de ofertas (4.682), com 496 oportunidades para alimentador de linha de produção, 230 para faxineiro, 221 para operador de caixa e 210 para atendente de lojas e mercados.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central também oferta 60 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de operador de telemarketing receptivo (curso de inglês avançado), com 5 vagas; técnico em segurança do trabalho (curso técnico em segurança do trabalho), com 4 vagas; encanador (curso técnico em hidráulica), com 3 vagas; e auxiliar de contabilidade (curso técnico ou superior em ciências contábeis), com 2 vagas.

As regiões de Londrina (2.784), Campo Mourão (2.447), Pato Branco (1.742), Foz do Iguaçu (1.623) e Maringá (1.361) também reúnem uma diversidade grande de ofertas.