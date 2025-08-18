Agências do Trabalhador do Paraná têm 23,7 mil vagas de emprego abertas

Cascavel - O Paraná abre a semana com 23.714 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento em todo o Estado. As oportunidades contemplam desde funções operacionais até cargos técnicos e de nível superior.

Entre as ocupações com maior número de vagas, estão alimentador de linha de produção (6.992 vagas), abatedor (1.119), operador de caixa (877) e magarefe – cortador de carne (840).

A Região Metropolitana de Curitiba concentra 3.804 oportunidades, com destaque para alimentador de linha de produção, faxineiro e auxiliar nos serviços de alimentação. Outras cidades-polo, como Cascavel (5.970 vagas), Campo Mourão (2.837) e Londrina (2.642), também lideram a oferta de postos de trabalho.

Além das vagas gerais, há 53 oportunidades no Master Job de Curitiba para funções que exigem cursos técnicos ou superiores, como engenheiro civil, técnico em segurança do trabalho, farmacêutico e professor de educação infantil.

Em outras regiões também há grandes oportunidades. A região de Maringá tem 1.106 vagas, com liderança para alimentador de linha de produção. Em Pato Branco, são 79 vagas para trabalhador da avicultura. Em Umuarama, há 92 vagas abertas para auxiliar de escritório em geral, e em Guarapuava um dos destaques é a busca por vendedor de comércio varejista.