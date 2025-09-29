Home Cotidiano

Agências do Paraná têm 26,2 mil vagas de emprego

Explore as 26.295 vagas de trabalho disponíveis no Paraná, incluindo funções em alta demanda como alimentador e operador de caixa - Foto: Ari Dias/AEN

Paraná - O Paraná começa a última segunda-feira de setembro com 26.295 vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador — o maior número registrado em 2025. As funções com mais oportunidades são: alimentador de linha de produção (7.833 vagas), abatedor (1.042), operador de caixa (902) e magarefe (857).

Cascavel lidera em número de vagas, com 7.020, sendo 2.473 para alimentador de linha e 757 para abatedor. Em seguida, a Região de Curitiba conta com 4.529 vagas, com destaque para 667 de alimentador, 478 de auxiliar de logística, 223 de operador de caixa e 187 de faxineiro.

Na Agência Central de Curitiba, há 738 vagas, sendo 70 para faxineiro, 50 para atendente de lojas e mercados, 49 para serviços de alimentação e 41 para vendedor do comércio varejista.

Outras regiões com alta oferta são: Campo Mourão (3.148 vagas), Foz do Iguaçu (2.771), Londrina (2.485), Pato Branco (1.467), Maringá (1.216), Umuarama (1.056), Paranaguá (823), Guarapuava (782), Ponta Grossa (693) e Jacarezinho (305).

Segundo o secretário do Trabalho, Do Carmo, o Estado vive um bom momento econômico: “São mais de 26 mil oportunidades em todas as regiões, reflexo da confiança do setor produtivo e do apoio do governo à qualificação e empregabilidade”.

Áreas com mais vagas nesta semana:

  • Alimentador de linha de produção – 7.833
  • Abatedor – 1.042
  • Operador de caixa – 902
  • Magarefe – 857
  • Auxiliar de logística – 478
  • Faxineiro – 187
  • Repositor de mercadorias – 416
  • Vendedor no comércio varejista – 167

Master Job

A plataforma Master Job, em Curitiba, oferece 51 vagas para profissionais em áreas como RH, engenharia, educação, administração e tecnologia. Também há 10 vagas de estágio em cursos como contabilidade, pedagogia, marketing, logística e engenharia civil. Na Região Metropolitana, são mais 10 vagas de nível técnico e superior, além de 4 estágios.

Mutirões de Emprego 2025

A Secretaria do Trabalho também promove mutirões por todo o Estado. Em 2025, foram 146 mutirões, envolvendo 1.150 empresas e 43.244 vagas ofertadas. Ao todo, 42.284 trabalhadores foram atendidos, com 16.067 encaminhamentos e 2.362 contratações efetivas.

Em Curitiba, os mutirões se destacaram com ações voltadas para jovens, mulheres, PCDs, migrantes e trabalhadores 50+. Foram mais de 22 mil vagas ofertadas e cerca de 10,6 mil contratações ou pré-aprovações. As ações descentralizadas ampliaram o acesso à população e reforçaram a inclusão social.

Fonte: AEN

