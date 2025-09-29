Agências do Paraná têm 26,2 mil vagas de emprego

Paraná - O Paraná começa a última segunda-feira de setembro com 26.295 vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador — o maior número registrado em 2025. As funções com mais oportunidades são: alimentador de linha de produção (7.833 vagas), abatedor (1.042), operador de caixa (902) e magarefe (857).
Cascavel lidera em número de vagas, com 7.020, sendo 2.473 para alimentador de linha e 757 para abatedor. Em seguida, a Região de Curitiba conta com 4.529 vagas, com destaque para 667 de alimentador, 478 de auxiliar de logística, 223 de operador de caixa e 187 de faxineiro.
Na Agência Central de Curitiba, há 738 vagas, sendo 70 para faxineiro, 50 para atendente de lojas e mercados, 49 para serviços de alimentação e 41 para vendedor do comércio varejista.
Outras regiões com alta oferta são: Campo Mourão (3.148 vagas), Foz do Iguaçu (2.771), Londrina (2.485), Pato Branco (1.467), Maringá (1.216), Umuarama (1.056), Paranaguá (823), Guarapuava (782), Ponta Grossa (693) e Jacarezinho (305).
Segundo o secretário do Trabalho, Do Carmo, o Estado vive um bom momento econômico: “São mais de 26 mil oportunidades em todas as regiões, reflexo da confiança do setor produtivo e do apoio do governo à qualificação e empregabilidade”.
Áreas com mais vagas nesta semana:
- Alimentador de linha de produção – 7.833
- Abatedor – 1.042
- Operador de caixa – 902
- Magarefe – 857
- Auxiliar de logística – 478
- Faxineiro – 187
- Repositor de mercadorias – 416
- Vendedor no comércio varejista – 167
Master Job
A plataforma Master Job, em Curitiba, oferece 51 vagas para profissionais em áreas como RH, engenharia, educação, administração e tecnologia. Também há 10 vagas de estágio em cursos como contabilidade, pedagogia, marketing, logística e engenharia civil. Na Região Metropolitana, são mais 10 vagas de nível técnico e superior, além de 4 estágios.
Mutirões de Emprego 2025
A Secretaria do Trabalho também promove mutirões por todo o Estado. Em 2025, foram 146 mutirões, envolvendo 1.150 empresas e 43.244 vagas ofertadas. Ao todo, 42.284 trabalhadores foram atendidos, com 16.067 encaminhamentos e 2.362 contratações efetivas.
Em Curitiba, os mutirões se destacaram com ações voltadas para jovens, mulheres, PCDs, migrantes e trabalhadores 50+. Foram mais de 22 mil vagas ofertadas e cerca de 10,6 mil contratações ou pré-aprovações. As ações descentralizadas ampliaram o acesso à população e reforçaram a inclusão social.
Fonte: AEN