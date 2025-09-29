Agências do Paraná têm 26,2 mil vagas de emprego

Paraná - O Paraná começa a última segunda-feira de setembro com 26.295 vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador — o maior número registrado em 2025. As funções com mais oportunidades são: alimentador de linha de produção (7.833 vagas), abatedor (1.042), operador de caixa (902) e magarefe (857).

Cascavel lidera em número de vagas, com 7.020, sendo 2.473 para alimentador de linha e 757 para abatedor. Em seguida, a Região de Curitiba conta com 4.529 vagas, com destaque para 667 de alimentador, 478 de auxiliar de logística, 223 de operador de caixa e 187 de faxineiro.

Na Agência Central de Curitiba, há 738 vagas, sendo 70 para faxineiro, 50 para atendente de lojas e mercados, 49 para serviços de alimentação e 41 para vendedor do comércio varejista.

Outras regiões com alta oferta são: Campo Mourão (3.148 vagas), Foz do Iguaçu (2.771), Londrina (2.485), Pato Branco (1.467), Maringá (1.216), Umuarama (1.056), Paranaguá (823), Guarapuava (782), Ponta Grossa (693) e Jacarezinho (305).

Segundo o secretário do Trabalho, Do Carmo, o Estado vive um bom momento econômico: “São mais de 26 mil oportunidades em todas as regiões, reflexo da confiança do setor produtivo e do apoio do governo à qualificação e empregabilidade”.