Aeroporto Santos Dumont segue fechado para limpeza da pista após vazamento

Rio de Janeiro - A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou nesta terça-feira (30) que o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está fechado para pousos e decolagens, após vazamento de óleo na pista durante a noite.

Em nota à imprensa, a empresa informou que houve vazamento de um veículo durante manutenção preventiva, realizada no período noturno, quando não há voos no aeroporto.

Não há previsão de horário para volta do funcionamento.