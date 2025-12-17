Cascavel - Referência na malha viária, o Aeroporto Regional de Cascavel segue voando mais alto e deu o start à temporada de férias de verão, com mais opções de voos saindo do Município.

Além dos já cotidianos voos para Curitiba, Campinas e Guarulhos, agora somam-se as rotas, os destinos de Porto Seguro, na Bahia, João Pessoa, na Paraíba, além da já tradicional rota até Maceió, em Alagoas. Uma conexão direta para o litoral do nordeste brasileiro.

Os novos voos são da Companhia Aérea Azul e já começaram a operar deste domingo (14) e seguem até o dia 8 de fevereiro de 2026.

Em 2025, mais de 449 mil passageiros já passaram pelo aeroporto, um novo recorde, ante a 408 mil de todo o ano de 2025,o que demonstra demonstra o crescimento da aviação no interior do Paraná. E agora com voos diretos para três grandes cidades do Nordeste, Cascavel amplia ainda mais sua conectividade com o resto do território nacional.