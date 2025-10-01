Aeroporto de Foz do Iguaçu tem nova pista homologada e turismo deve crescer na região

Foz do Iguaçu e Paraná - O Paraná dará um salto na conectividade de turistas nos próximos meses e anos com a homologação da extensão da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (IGU), que passa a valer a partir desta quinta-feira (2). Com o aval das autoridades federais de aviação, o terminal passa a contar com uma área útil de 2.705 m de pista, permitindo a recepção de novos voos e ampliação da capacidade atual.

A pista do aeroporto da Terra das Cataratas, ampliada graças a um convênio firmado pelo Governo do Estado e Itaipu Binacional, antes mesmo da administração da Motiva, passa a ter pouco mais de 2,7 mil metros de comprimento e 45 de largura. Isso acarreta em maior segurança, possibilidade de receber aviões com maiores taxas de passageiros e carga, além de permitir voos com destino ou oriundos de locais mais distantes.

A homologação encerra um processo iniciado em 2021, quando foi concluída a obra de ampliação da pista, que recebeu investimento de R$ 53 milhões, e é um novo marco para a cidade ao lado das obras da duplicação da Rodovia das Cataratas, da Perimetral Leste com a Ponte da Integração e do futuro Centre Pompidou Paraná. A partir de agora, o novo comprimento será considerado em todos os planos de voo, cálculos de performance e manuais operacionais das companhias aéreas.

“É uma notícia espetacular. Fizemos as obras antes da concessão, um objetivo do governador Ratinho Junior na época, e agora a homologação garante voos sem restrições aos Estados Unidos, por exemplo. Foz do Iguaçu já concorria com outros destinos sem voos internacionais. Agora mudamos de patamar. Estamos muito felizes com esse trabalho, fruto de um esforço muito grande desde a primeira gestão, e os investimentos recentes da concessionária”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Do ponto de vista turístico, essa homologação também representa um salto. “É uma excelente notícia ao turismo do Paraná, porque será uma porta de entrada ainda maior para que turistas brasileiros e estrangeiros cheguem ao Estado. Vai permitir que novas companhias comecem a trazer visitantes e que outras, que encerraram as atividades em algum momento, retomem as operações. O fluxo será ampliado e terá agora possibilidade, inclusive, de voos intercontinentais”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.