Aeroporto de Cascavel voltará a cobrar tarifas de estacionamento

Cascavel - A Transitar informa que, a partir de 15 de setembro de 2025, o estacionamento do Aeroporto Regional de Cascavel voltará a operar com cobrança de tarifas. A medida ocorre após o fim do contrato anterior e a realização de uma nova licitação.

Veículos que já estiverem estacionados antes desta data sairão normalmente, sem cobrança. A tarifa passa a valer somente para os veículos que entrarem a partir do dia 15/09.