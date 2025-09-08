Home Cotidiano

CASCAVEL

Aeroporto de Cascavel voltará a cobrar tarifas de estacionamento

Foto: Arquivo/Secom
Foto: Arquivo/Secom

Cascavel - A Transitar informa que, a partir de 15 de setembro de 2025, o estacionamento do Aeroporto Regional de Cascavel voltará a operar com cobrança de tarifas. A medida ocorre após o fim do contrato anterior e a realização de uma nova licitação.

Veículos que já estiverem estacionados antes desta data sairão normalmente, sem cobrança. A tarifa passa a valer somente para os veículos que entrarem a partir do dia 15/09.

Notícias Relacionadas

Confira os valores

  • Até 10 minutos → Isento
  • De 11 até 30 minutos → R$ 5,00
  • De 31 minutos até 1 hora → R$ 9,00
  • Diária → R$ 14,99 (Promocional pelos próximos 60 dias)
  • Fração adicional de 15 minutos → R$ 1,50

Fonte: Secom

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos