Aeroporto de Cascavel voltará a cobrar tarifas de estacionamento

Cascavel - A Transitar informa que, a partir de 15 de setembro de 2025, o estacionamento do Aeroporto Regional de Cascavel voltará a operar com cobrança de tarifas. A medida ocorre após o fim do contrato anterior e a realização de uma nova licitação.
Veículos que já estiverem estacionados antes desta data sairão normalmente, sem cobrança. A tarifa passa a valer somente para os veículos que entrarem a partir do dia 15/09.
Confira os valores
- Até 10 minutos → Isento
- De 11 até 30 minutos → R$ 5,00
- De 31 minutos até 1 hora → R$ 9,00
- Diária → R$ 14,99 (Promocional pelos próximos 60 dias)
- Fração adicional de 15 minutos → R$ 1,50
Fonte: Secom