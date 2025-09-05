Aeroporto de Cascavel terá voos diretos para o nordeste na temporada de verão

Cascavel - O Aeroporto Regional de Cascavel segue voando cada vez mais alto. Em agosto, 41.853 passageiros passaram pelo terminal, ante 32.542 no mesmo mês de 2024, um salto de quase 29% em apenas um ano. No acumulado de 2025, já são mais de 303 mil passageiros, 13% a mais do que no mesmo período do ano passado. São quase 35 mil pessoas a mais viajando. Com todo esse movimento, a tendência é a de superar novamente o próprio recorde histórico, registrado em 2024, quando mais de 408 mil passageiros embarcaram e desembarcaram na cidade.

Mas os números não são a única novidade. A malha aérea também está em ampla expansão. A partir de outubro, a Gol, que antes operava dois voos para Guarulhos, apenas de segunda a sexta-feira, passa a oferecer as mesmas opções diariamente, inclusive nos fins de semana. A Latam, por sua vez, amplia a frequência: os dois voos semanais, antes restritos às terças e quartas, passam a acontecer também aos sábados.

TEMPORADA DE VERÃO

E as conquistas seguem decolando. Para a alta temporada, em dezembro, a Azul vai colocar Cascavel ainda mais perto do Nordeste brasileiro. Além da já tradicional rota para Maceió, no litoral alagoano, entram na programação voos diretos para Porto Seguro, na Bahia e João Pessoa, na Paraíba, sem necessidade de conexão, garantindo mais praticidade para quem sonha com férias nas praias do Nordeste. As operações seguem até o início de fevereiro de 2026.