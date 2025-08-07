Aeroporto de Cascavel terá novos investimentos e bate recorde

Cascavel e Paraná - Após o recente anúncio de R$ 50,5 milhões do Governo do Estado para obras de pavimentação asfáltica em Cascavel, o município celebra mais uma conquista importante. O Aeroporto Regional Coronel Adalberto Mendes da Silva, que já se destaca como um dos principais terminais do interior do país, está prestes a receber novos investimentos voltados à modernização da infraestrutura.

A confirmação dos recursos ocorreu durante reunião realizada nesta semana no gabinete do secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, em Curitiba. Participaram do encontro os deputados estaduais Oziel Luiz “Batatinha” e Gugu Bueno, o secretário estadual de Turismo, Leonaldo Paranhos, e a presidente da Transitar, Laura Rossi Leite.

Entre as melhorias previstas estão a ampliação da taxiway (via de circulação das aeronaves), reforço na sinalização vertical, instalação de novas luzes de balizamento e melhorias na sinalização da pista. As obras visam aumentar a segurança nas operações e ampliar a capacidade do terminal, possibilitando o atendimento a novas rotas e um maior volume de voos.

As lideranças presentes destacaram o papel estratégico do aeroporto para o desenvolvimento econômico e turístico de Cascavel e de toda a região. Os investimentos integram o plano de desenvolvimento logístico do município, que vem se consolidando como referência no interior do Brasil.