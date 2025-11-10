Cascavel - Consolidado na rota viária do Brasil, o Aeroporto Regional de Cascavel segue voando cada vez mais alto e bate mais um recorde. No acumulado de 2025, já são mais de 401 mil passageiros, cerca de 15% a mais do que no mesmo período do ano passado. São mais de 50 mil pessoas a mais viajando, ante 2024, quando até dia 10 de novembro eram 348 mil viajantes. Com todo esse movimento, a tendência é a de superar novamente o próprio recorde histórico, registrado em 2024, quando mais de 408 mil passageiros embarcaram e desembarcaram na cidade.

DESTAQUE NACIONAL

Conforme o Ministério de Portos e Aeroportos, quatro aeroportos da Região Sul alcançaram em 2025 o melhor resultado da série histórica iniciada em 2000: Florianópolis (SC), Navegantes (SC), Maringá (PR) e, claro, Cascavel (PR). Juntos, os terminais superaram todos os registros anteriores no acumulado de janeiro a julho, com 4,91 milhões de passageiros, o equivalente a quase um terço (33%) de todo o movimento aéreo sulista no período. O resultado consolida um crescimento que se sustenta há pelo menos uma década e reforça o papel estratégico da aviação da região no transporte aéreo do país.



O Aeroporto de Cascavel apresentou a maior evolução proporcional da região. Foram 254,8 mil passageiros no acumulado até julho, mais que o dobro do registrado em 2016 (112 mil), consolidando o melhor resultado de sua história. O crescimento reflete a interiorização da aviação no Paraná e mostra como cidades médias vêm ampliando sua conectividade aérea e reduzindo a dependência de grandes capitais.

TEMPORADA DE VERÃO

E as conquistas seguem decolando. Para a alta temporada, em dezembro, a Azul vai colocar Cascavel ainda mais perto do Nordeste brasileiro. Além da já tradicional rota para Maceió, no litoral alagoano, entram na programação voos diretos para Porto Seguro, na Bahia e João Pessoa, na Paraíba, sem necessidade de conexão, garantindo mais praticidade para quem sonha com férias nas praias do Nordeste. As operações seguem até o início de fevereiro de 2026.