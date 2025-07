Aeroporto de Cascavel bate novo recorde de movimentação no primeiro semestre de 2025

Cascavel e Paraná - Cascavel segue em destaque na malha aérea nacional. O Aeroporto Regional Coronel Adalberto Mendes da Silva encerrou o primeiro semestre de 2025 com um novo recorde de movimentação de passageiros. De acordo com a Transitar, responsável pela administração do terminal, foram registrados 222.192 embarques e desembarques entre janeiro e junho — um crescimento de 9,86% em comparação ao mesmo período de 2024.

Nesse intervalo, foram contabilizados 110.499 embarques e 111.693 desembarques, com uma média diária de 1.229 passageiros. Isso representa um aumento de 112 pessoas por dia em relação à média de 1.117 registrada nos seis primeiros meses do ano passado. Cascavel com o Aeroporto Regional Coronel Adalberto Mendes da Silva

Maio foi o mês com maior fluxo, somando 40.299 passageiros — superando março de 2024, que havia liderado com 38.797.

Atualmente, o aeroporto opera voos regulares pelas companhias Azul, Latam e Gol, com destinos para Guarulhos, Curitiba, Campinas e Maceió. A partir de 31 de agosto, entrará em operação mais um voo diário para Guarulhos, com previsão de manutenção até março de 2026. Hoje, apenas uma frequência diária atende esse destino. Essa ampliação da malha aérea reforça a conexão de Cascavel com grandes centros urbanos, consolidando o município como polo estratégico para negócios e turismo no Oeste do Paraná.