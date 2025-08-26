Aeroporto de Cascavel: Avião de Campinas vai para Foz e partida de Curitiba é cancelada

Cascavel - A operação de voos no Aeroporto de Cascavel foi parcialmente afetada na manhã desta terça-feira (26). Um voo da Azul, com origem em Campinas (SP), precisou ser alternado para Foz do Iguaçu. A neblina que cobre a região pode ter contribuído para a mudança de rota, tomada por questões de segurança.

O segundo voo da manhã, vindo de Curitiba, foi cancelado. Já a terceira aeronave do dia, com saída de Guarulhos, conseguiu pousar normalmente em Cascavel.