Nova Aurora - Na sexta-feira (6), um automóvel e um ônibus se envolveram em um acidente na PR-239, em Nova Aurora. O SAMU e o aeromédico foram acionados para o atendimento das vítimas.

O acidente envolveu um ônibus e um Ford Ka, sendo que o carro ficou praticamente todo destruído.

Uma das vítimas precisou ser transferida para Cafelândia, e posteriormente levada de helicóptero para Cascavel para atendimento especializado.